La collaboration entre Magic The Gathering et Final Fantasy a signé l’un des plus gros succès de leur histoire respective avec 200 millions de dollars de ventes générées en une seule journée. Un véritable carton qui a permis à Wizards of the Coast de battre des records avec la commercialisation du set FF et qui a conduit à une réimpression complète afin de répondre à la forte demande des joueurs et des collectionneurs. Il se murmurait qu’un autre jeu de cartes pouvait profiter de l’aura de Final Fantasy le temps d’une collaboration exceptionnelle : le JCC One Piece. C’est désormais acté, Yoshitaka Amano, artiste le plus emblématique de la saga, a dessiné plusieurs cartes à l’effigie des personnages de One Piece.

Une collaboration entre l'artiste emblématique de Final Fantasy et One Piece

C’est officiel, le jeu de cartes de Bandai Namco a annoncé une collaboration prestigieuse avec l’artiste le plus éminent de la saga de Square Enix. A l'occasion du One Piece Day 2026, l’éditeur a en effet dévoilé deux cartes inédites illustrées par Yoshitaka Amano, indissociable de l’histoire de Final Fantasy. Ces deux cartes Secret Rare mettront donc à l’honneur deux figures importantes de l’arc d’Elbaf : Loki et Shamrock. L’artiste a notamment façonné l’identité visuelle des premiers épisodes de la franchise en signant de nombreux designs de personnages et illustrations, ainsi que les logos, aujourd’hui devenus cultes. L’année dernière, il avait d’ailleurs déjà participé à la collaboration entre Magic et Final Fantasy avec plusieurs illustrations. Mais cette fois, Loki et Shamrock resteront bien dans l’univers d’Eiichiro Oda, mais avec le coup de crayon immédiatement reconnaissable d’Amano.





Quand sera disponible l'OP-18 ?

Ces cartes de l’artiste de Final Fantasy sont attendues pour le prochain set, OP-18 The Dominance of God, prévu pour novembre 2026. Ce 18e set du JCC One Piece couvrira également les événements de Water 7 et l’arrivée des Chevaliers Divins. Et ce ne seront pas les seules nouveautés. Le set proposera notamment une carte de Nico Robin OP18-031, parallèle manga, ou encore une carte leader Gunko. En amont, le second volume de One Piece Heroines arrivera partout dans le monde en octobre 2026. Là aussi deux cartes de Robin et Nami dessinées par l’équipe de l’anime seront disponibles. Bandai Namco dévoilera davantage de cartes à l’approche de la sortie du set OP-18, en novembre 2026 donc.













Source : One Piece The Card Game