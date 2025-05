Depuis plusieurs dizaines d’années maintenant, Final Fantasy est une licence absolument incontournable. C’est carrément maintenant plusieurs générations de fans qui la suivent et l’adorent. Prochainement, Final Fantasy va avoir le droit à une collaboration extrêmement attendue avec une autre licence culte, à des kilomètres de son univers pourtant, en tout cas sur le papier. Mais dans les faits, c’est absolument sublime. Ça pousse certains fans à se faire entendre pour réclamer quelque chose qui est là aussi attendu de pied ferme : le retour d’une trilogie phare de la franchise.

Final Fantasy arrive dans un jeu inattendu et c'est absolument superbe

On ne présente plus Magic the Gathering, jeu de cartes à collectionner qui séduit des millions de joueurs partout à travers le monde. Si à la base l’univers de la franchise est principalement axé sur l’heroic fantasy, il s’est ouvert peu à peu à d’autres genres. Notamment pas le biais des collaborations avec de célèbres licences comme Final Fantasy. C’est un crossover attendu de pied ferme depuis son annonce et il n’a clairement pas déçu, c’est absolument superbe. Qu’on se le dise pour le coup même les fans de Final Fantasy qui ne touche pas une carte de Magic sont séduits. Les artworks sont splendides. De Sephiroth à Yuna en passant par Cloud et Lightning, tous les grands Final Fantasy sont représentés dans cette nouvelle collection que les joueurs de Magic et les fans de Final Fantasy vont certainement s’arracher.

Ce partenariat apportera en prime des nouveautés comme la possibilité de choisir ses jobs, un clin d'œil évident à la licence, mais aussi des cartes double face ultra classes. Les précommandes sont désormais ouvertes chez la plupart des revendeurs tandis que l'extension sera disponible le 13 juin prochain.













Les fans veulent absolument le retour de cette série de FF !

D’ailleurs, c’est bien à cause de ce crossover que certains joueurs se ruent devant les portes de Square Enix pour réclamer le retour d’une trilogie injustement mise de côté : Final Fantasy 13. Il faut croire que revoir Lightning, superbement mise en valeur sur les cartes Magic a ravivé la flamme. Tous les Final Fantasy sans exception ont eu le droit à une version remastérisée. Même certains spin-offs comme Crisis Core ou la version mobile de FF15 qui a atterri sur console.

Trois jeux manquent pourtant toujours à l’appel : FF13, FF13-2 et FF13 Lightning Return. Une trilogie quelque peu critiquée à sa sortie, mais également adorée par beaucoup de fans. Si à l'époque la réception était mitigée, les jeux, et surtout les personnages, ont conquis les fans. Cet amour pour la trilogie a même grandi au fil des années. Clairement, on ne sait pas trop ce que fait Square Enix. Les FF13 sont disponibles sur PC, mais dans des versions pas franchement stables. Ou alors, il faut avoir les versions Xbox 360 pour en profiter sur Xbox, mais là encore ce n’est pas le Pérou. ALLEZ SQUARE ENIX !