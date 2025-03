Final Fantasy c’est 200 millions de jeux vendus dans le monde entier. La réputation de la licence n’est plus à faire et l’aura est telle que les nombreux collectors autour d’elle se vendent comme des petits pains. Les fans ont déjà beaucoup à se mettre sous la dent entre les figurines officielles, livres et autres objets de collection, mais voilà qu’une autre nouveauté risque de faire pleurer leur porte-monnaie, mais qui s’annonce déjà comme un indispensable.

Les cartes Final Fantasy de Magic de retour en stock

C’est la mode depuis quelques années. Fortnite, Call of Duty, Monster Hunter… tous s'offrent régulièrement des collaborations avec des marques, jeux ou artistes qu’on aurait difficilement vus venir. Magic The Gathering s’y est mis aussi et à une cadence effrénée. Fallout, Spider-Man, Bob l'Éponge, Tomb Raider, on ne compte plus les crossovers avec de grandes licences. Il faudra bientôt compter sur Final Fantasy, et ça s’annonce déjà comme un énorme carton. Le jeu de cartes se paie en effet le luxe d’avoir d’illustrations exclusives de Yoshitaka Amano et Tetsuya Nomura , deux figures légendaires de la licence.

Plus que la beauté des illustrations, les cartes Magic de Final Fantasy apporteront quelques spécificités côté gameplay. D’un côté, les cartes double-face qui permettra de faire évoluer certaines créatures dans des versions plus puissantes, de l’autre les « Saga Creatures », mélange de cartes et créatures, qui permettent de déclencher des attaques dévastatrices en gagnant des points de lore. Les decks et cartes Final Fantasy sortiront le 13 juin 2025 et elles sont déjà disponibles en précommande et surtout de retour en stock. On vous recommande de ne pas trop tarder, car comme avec celles dédiées à Fallout les stocks risquent de vite partir. Voici les offres encore disponibles :