En attendant FF7 Remake 3, les fans de Final Fantasy ont pu jeter leur dévolu sur toute une collection de cartes Magic lors d'une collaboration spéciale en juin 2025. Un carton, comme c'est très souvent le cas avec le célèbre jeu de cartes à collectionner, qui a été victime de son succès. Mais en ce moment, les fameux Decks Commanders sont de retour chez certains revendeurs en version française, c'est peut-être le moment ou jamais d'en profiter.

Les sublimes cartes Magic x Final Fantasy sont de retours après leur immense carton

Les fans se sont arraché ces Decks Commanders comportant une carte spéciale à l'image d'un des héros ou d'une héroïne célèbre de la licence Final Fantasy et une multitude d'autres cartes. Après avoir été en rupture un bon moment, les voilà qui reviennent. Alors malheureusement, nous ne pouvons pas garantir leur disponibilité sur la durée et il se peut qu'en lisant ces lignes, tout soit déjà parti. Mais à l'heure où elles sont écrites, il est possible de les trouver facilement sur Amazon notamment.

Vous pourrez ainsi mettre la main sur plusieurs Decks Commanders aux couleurs de Final Fantasy avec notamment celui de Tidus ou encore de Cloud, deux des personnages les plus appréciés de toute la franchise. Mais aussi ceux de Terra (FF6) et Y'Shtola (FF14). Chacun de ces decks comprend 100 cartes déjà calibrées pour former un deck jouable et compétitif. On retrouve donc à chaque fois une carte star qui met en avant un personnage clé généralement puissant ou autour duquel on viendra jouer, mais aussi deux légendaires premium garanties. Le paquet comprend aussi un booster collection de deux cartes à bordure alternative de rareté rare ou supérieure. Le pack intègre également une boîte de rangement, et des jetons recto-verso.

A noter que cette nouvelle collection comprend 25 nouvelles cartes et des illustrations alternatives inédites. Parfait pour commencer une nouvelle collection en tant que fans de Final Fantasy, ou simplement s'initier aux cartes Magic The Gathering qui reste l'un des jeux de cartes à collectionner les plus populaires encore aujourd'hui. Pour l'heure, les decks se moyenne aux alentours de 70€ sur Amazon, et leur quantité ne semble pas limitée.

Deck Commander Magic x FF7 Transcendance - Cloud



Deck Commander Magic x Final Fantasy - Cloud (FF7)à partir de 70,00 € chez amazon.fr



Deck Commander Magic: x FF10 Blitz de marqueurs - Tidus



Deck Commander Magic x Final Fantasy 10 (Tidus)à partir de 66,71 € chez amazon.fr



Deck Commander Magic x Final Fantasy 14 Héritiers et Magie - Y'Shtola



Deck Commander Magic: The Gathering Final Fantasy 14 (Y'Shtola)à partir de 70,00 € chez amazon.fr



Deck Commander Magic x FF6 Transe de Renaissance - Terra