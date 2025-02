Les fans de Final Fantasy vont pouvoir se régaler avec cette nouveauté, qui ne laisse déjà pas indifférente la majorité d’entre eux. Cela devrait beaucoup plaire et être un succès certain.

L’univers de Final Fantasy s’invite dans Magic: The Gathering, et les fans des deux franchises sont impatients. Une nouvelle présentation vient de dévoiler des détails inédits sur cette extension très attendue. Personnages emblématiques, nouvelles mécaniques et artworks signés par des artistes légendaires… Voici tout ce qu’il faut savoir !

Final Fantasy Magic, le futur carton

Ce crossover Final Fantasy, annoncé pour la première fois en octobre 2024, s’annonce ambitieux. Il proposera plus de 100 créatures légendaires, dont 55 cartes en version alternative. Les joueurs retrouveront des figures cultes comme Cloud Strife, Tidus, Terra Branford et Y’shtola Rhul.

Ces personnages seront disponibles dans quatre decks Commander, chacun inspiré d’un des jeux principaux de la saga. De plus, certaines cartes profiteront d’illustrations exclusives réalisées par Yoshitaka Amano et Tetsuya Nomura, deux artistes incontournables de Final Fantasy.

Cette extension ne se contente pas de reprendre les héros de la saga. Elle introduit aussi des mécaniques inédites qui devraient apporter une nouvelle dimension au gameplay de Magic: The Gathering.

Les cartes double-face : certaines créatures pourront évoluer en versions plus puissantes sous certaines conditions. Par exemple, Emet-Selch (Final Fantasy 14) pourra se transformer en Hades une fois 14 cartes envoyées au cimetière.

: certaines créatures pourront évoluer en versions plus puissantes sous certaines conditions. Par exemple, pourra se transformer en une fois 14 cartes envoyées au cimetière. Les "Saga Creatures" : une toute nouvelle mécanique qui mélange les cartes Saga et les créatures. En gagnant des compteurs de lore, ces cartes peuvent déclencher des attaques dévastatrices. Parmi elles, les invocations mythiques comme Shiva, qui pourront complètement changer le cours d’une partie.

Les précommandes sont ouvertes !

Bonne nouvelle pour les collectionneurs et les joueur ! Les précommandes sont déjà ouvertes. Les decks Commander Final Fantasy, les boosters et les boîtes de collection sont disponibles sur Amazon et dans les boutiques spécialisées. On vous conseille de faire vite car ça part comme des petits pains, c'était déjà le cas pour Magic Fallout.

La sortie officielle est prévue pour le 13 juin 2025. Pour les nouveaux joueurs, un Starter Kit spécial sera aussi disponible. Il inclura deux decks préconstruits inspirés de Cloud et Sephiroth, parfaits pour découvrir le jeu en douceur.

Source : MAGIC