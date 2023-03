La série Final Fantasy n’est plus à présenter. Après pas moins de 35 années d'existence, la franchise a su évoluer avec le temps et a donné naissance à une myriade de spin-offs à la qualité variable.

Actuellement, la licence a le vent dans le dos. Final Fantasy 16 arrive à grands pas et s’annonce épique, tandis que Final Fantasy 7 Rebirth, la suite de FF7 Remake, devrait débarquer sur consoles d’ici la fin d’année.

Mais avant ça, il y a eu récemment plusieurs spin-off à la franchise. Le tout récent jeu de rythme Theatrhythm Final Bar Line, qui reprend plusieurs centaines de musiques de tous les épisodes de la licence, ou encore le remaster Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion en fin d’année dernière. Mais aussi Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin début 2022. Et c’est justement celui-ci qui arrive sur Steam.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin divise toujours, mais s’est nettement amélioré

Stranger of Paradise, développé par la Team Ninja, à qui l’on doit Nioh ou encore le tout récent Wo Long Fallen Dynasty, est un action RPG de type souls-like qui propose une sorte de revisite du tout premier Final Fantasy, mais pas que. En réalité, le jeu se joue de toute la licence en tordant l’espace-temps pour tenter de s'intégrer à la franchise pied. Malgré ses défauts, il apporte tout un tas de choses dans le lore et arrive même à arracher quelques sourires aux fans.

Si certains joueurs ont assurément aimé l’expérience, d’autres beaucoup moins. Non seulement le jeu avait de gros soucis techniques lors de sa sortie, mais en prime il se traînait des lourdeurs de gameplay qui n’ont pas spécialement été appréciées. Assurément, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin est l’un des épisodes qui a le plus divisé la communauté.

Toutefois, depuis le temps, le jeu s’est bonifié. De très nombreuses mises à jour sont venues corriger les bugs gênants, rééquilibrer ce qui n’allait pas, etc. De plus, la durée de vie a elle aussi été revue à la hausse grâce à plusieurs DLC sortis à quelques mois d’intervalle. Le dernier en date « Different Future » amène même l’un des ennemis les plus appréciés de la franchise, le grand méchant de Final Fantasy 2. Dans son ensemble donc, Stranger of Paradise a désormais bien grandi.

Une bagarre parmi tant d'autres

Le jeu arrive enfin sur Steam et se date !

Près d’un an après sa sortie sur PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et PC (via l’Epic Games Store), Stranger of Paradise Final Fantasy Origin arrive finalement sur Steam. La célèbre plateforme de Valve accueillera le jeu dès le 6 avril prochain. Les DLC seront eux aussi de la partie, mais il n’a pas encore été précisé s’ils seront intégrés d’office dans une éventuelle édition spéciale où s’il faudra mettre la main au portefeuille pour les acheter séparément.

Cerise sur le gâteau dans le cas où vous n’auriez pas encore franchi le pas, sachez que Stranger of Paradise Final Fantasy Origin fera prochainement l’objet d’une promotion exclusive sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et l’Epic Game Store.