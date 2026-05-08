Il y a des jeux qui cherchent à impressionner par leur démesure (au hasard Crimson Desert), d’autres par leurs innovations, et puis il y a ceux qui préfèrent jouer la carte de la nostalgie sans s’en excuser. Dans la catégorie des RPG qui piochent sans complexe chez les ténors japonais du genre pour mieux leur rendre hommage, Clair Obscur Expedition 33 s’est déjà imposé comme l’un des nouveaux représentants du jeu de rôle en tour par tour moderne. Bientôt, il faudra aussi compter sur un action-RPG qui assume lui aussi pleinement ses influences, Final Fantasy et la saga Tales of, en tête de liste.

Lost Hellden a tout pour faire de l'oeil aux fans de Final Fantasy et Tales of

Son nom : Lost Hellden, prévu pour 2026 sur PC. Et si la filiation avec la série Final Fantasy ne vous saute pas immédiatement aux yeux à la vue des premières images, peut-être que la composition de son équipe finira de vous convaincre. Artisan Studios, studio français, a en effet réussi à attirer des petits noms pas du tout connus du JRPG nippon, vraiment pas. On retrouve ainsi Takeshi Oga, illustrateur dont le nom seul devrait déclencher des souvenirs chez n'importe quel fan de FF12, Tactics Ogre ou Gravity Rush. À ses côtés, son complice de presque toujours Hitoshi Sakimoto s'occupe de la composition (oui, LE monsieur Final Fantasy Tactics, FF12 et Valkyria Chronicles). Les noms au générique ne font pas un jeu, et le cimetière du JRPG occidental raté est suffisamment rempli pour qu'on garde la tête froide.

Mais entre l'équipe assemblée, son univers qui s’annonce intéressant, et une esthétique qui tranche avec le bricolé comme on peut de la production indé, Lost Hellden mérite clairement que les amateurs de Tales of ou Final Fantasy gardent un oeil dessus. Le jeu suivra les destins croisés de deux jumeaux, Cyphel et Leht, dans un monde où chaque individu est lié dès sa naissance à l'un des Sept Péchés Capitaux. Sauf que le rituel échouera pour eux : l'un naît sans péché, l'autre les porte tous. Dans la grande tradition des RPG de la PS1 (Final Fantasy 7 et Chrono Cross en tête), cette épopée mêlant quête fraternelle et complot céleste passera vite du souci personnel à l'un qui finit par menacer l'univers tout entier.

Pour l'école du gameplay, rappelons que le système de combat de Lost Hellden mélangera phases stratégiques au tour par tour et séquences en temps réel, avec enchaînements, esquives et gestion des capacités, probablement structurée autour d’un groupe de personnages aux rôles bien définis. Une approche n’étant pas sans rappeler les Tales of ou ce qu’avaient tenté les derniers Final Fantasy avant de basculer complètement dans l’action. Ah, et ce ne serait pas un hommage aux JRPG sans quelques mini-jeux, dont un jeu de cartes tactique, Hexaken, qui pourrait bien dévier les joueurs de leurs obligations tel le Queen's Blood dans Final Fantasy 7 Rebirth.