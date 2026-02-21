2026 sera-t-elle enfin l’année de la grande annonce pour FF7 Remake 3 ? C’est ce que de nombreux joueurs espèrent. Et il faut le dire, cela semble pour l’instant très bien parti au vu des dernières déclarations de Square Enix, qui ne manque jamais de mettre en avant la façon dont le jeu progresse en interne. Mais en attendant d’en avoir la confirmation, les fans de Final Fantasy voudront peut-être se replonger dans la grande histoire du studio à l’origine de cette mythique saga. Et cela tombe bien, car grâce à Third Editions, c’est maintenant possible.

Découvrez l’histoire de Square Enix chez Third Editions

En effet, le 19 février dernier, la maison d’édition toulousaine a encore une fois frappé avec la sortie d’un nouvel ouvrage, « L’Histoire de Square Enix : L’envers de la fantaisie », qui revient pendant près de 330 pages sur quarante ans d’histoire et d’anecdotes. « Le nom de Square Enix est indéniablement associé à celui de sa plus célèbre création : la saga Final Fantasy. Néanmoins, derrière toute success story se cachent des coulisses complexes, qui peuvent nous éclairer sur les difficultés qui entourent la conception d'un jeu vidéo », peut-on lire dans le résumé.

Écrit par Oscar Lemaire, le livre revient alors sur les nombreux projets qui ont pu marquer l’histoire de l’éditeur japonais, que ce soit en bien ou en mal. Car comme le souligne très bien le synopsis de l’ouvrage, l’histoire de Square Enix, c’est aussi celle « de projets qui [ont pu] se transformer en chef d’œuvre qu’en des fiascos à multiples degrés ». Et pour les fans de Final Fantasy, cela représentera donc une belle opportunité d’en savoir plus sur les coulisses de la franchise, au-delà des ouvrages plus spécialisés qui ont d’ores et déjà pu voir le jour chez Third Editions.

Un ouvrage indispensable pour les plus curieux

Vendu au tarif de 29.90€ dans sa version Standard, 34.90€ dans sa version First Print, et enfin 11.99€ dans sa version Ebook, « L’Histoire de Square Enix : L’envers de la fantaisie » s’impose ainsi comme un livre indispensable pour tous les fans de Final Fantasy et de JRPG ; ou plus généralement encore pour tous ceux que les coulisses de l’industrie du jeu vidéo peuvent intéresser. Vous en faites partie ? Alors voici où vous procurer l'ouvrage :

L’Édition Standard :

L’Édition First Print :

