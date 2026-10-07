Si Final Fantasy s’est imposée comme l’une des plus grandes franchises de l’histoire du jeu vidéo, c’est en partie grâce à la richesse dont elle a été capable de faire preuve au fil des décennies. Et il suffit de jeter un œil à l’arc Final Fantasy 7 pour s’en rendre compte. Car depuis l’épisode original sorti en 1997, ce sont une multitude de spin-off, remasters et autres remakes qui ont vu le jour autour de ce dernier, dont l’histoire continuera de s’écrire le 8 avril 2027 avec FF7 Revelation. Mais avant cela, une autre page se tourne définitivement avec FF7 Ever Crisis.

C’est officiellement la fin pour FF7 Ever Crisis

En effet, après trois ans de bons et loyaux services, le free-to-play mobile et PC faisant office de spin-off à Final Fantasy 7 est officiellement arrivé à sa conclusion hier, comme confirmé par Square Enix sur ses réseaux sociaux. « FF7 Ever Crisis a officiellement cessé son activité le 6 octobre 2026. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont joué à ce jeu au cours des trois dernières années. Du fond du cœur, merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure », écrivent alors les créateurs du jeu avec émotion.

Les fans réagissent à la fermeture du jeu par Square Enix

Une émotion naturellement partagée par bien des fans du jeu, qui ne manquent pas de remercier le studio pour ces trois années d’aventure. « Merci pour votre travail acharné. Vous pouvez vous reposer tranquillement », écrit par exemple l’un d’eux sur X. « Merci pour ces trois années incroyables », écrit un autre fan de FF7 Ever Crisis. « J’y ai joué presque tous les jours depuis le lancement. Ce fut une expérience merveilleuse et je suis ravi d’avoir pu y jouer tant qu’il a duré. Ça va me manquer de me connecter tous les soirs et de jouer en coop avec ma sœur ».

Même si, en parallèle, beaucoup regrettent également que Square Enix ait définitivement mis un terme à ce spin-off, dont le contenu ne sera plus accessible pour personne à l’avenir. « La fin de service de FF7 Ever Crisis signifie que chaque tirage de bannière à durée limitée devient désormais une pièce de musée. L’économie des gachas se termine toujours par une main vide », déplore notamment un internaute. Et il n’est pas le seul, puisque beaucoup se demandent si Square Enix ne pourrait tout simplement pas proposer une version hors-ligne du jeu.

Pourquoi FF7 Ever Crisis était-il si apprécié ?

Car mine de rien, en dépit des nombreuses critiques dont FF7 Ever Crisis a pu faire l’objet en raison de sa nature de gacha, le fait est que beaucoup de fans de Final Fantasy l’ont adoré pour la façon dont il a permis d’approfondir le lore de cet opus. Notamment vis-à-vis du personnage de Sephiroth, dont il a dévoilé de nombreuses informations inédites en s’intéressant à son passé et aux événements de The First Soldier. Mais qui sait, peut-être tout cela reviendra-t-il d’une manière ou d’une autre dans un futur opus lié à l’histoire de Final Fantasy 7 ? On croise les doigts.

Source : Square Enix