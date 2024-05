Le dernier jeu de Hironobu Sakaguchi, créateur de la série Final Fantasy, pourrait bientôt être disponible sur d'autres plateformes. Des rumeurs récentes laissent entendre que Fantasian, initialement exclusif à Apple Arcade, pourrait faire son apparition sur plusieurs nouvelles plateformes. Une excellente nouvelle pour les amateurs de RPG qui veulent découvrir une nouveauté.

Des indices éloquents pour ce jeu du créateur de Final Fantasy

Ce jour, le célèbre leaker Midori a révélé qu'un ancien jeu exclusif à Apple Arcade sera prochainement annoncé pour diverses plateformes, sans préciser lequel. L'utilisateur de X/Twitter Genki a mentionné Fantasian de Hironobu Sakaguchi, et la réponse de Midori semble indiquer que ce JRPG unique développé par Mistwalker serait effectivement celui en question.

L'idée que le dernier JRPG du créateur de Final Fantasy puisse être disponible sur d'autres plateformes est accueillie avec enthousiasme par la communauté des joueurs. Ce ne serait cependant pas une grande surprise. L'année dernière, lors du festival d'anime et de jeux MAGIC 2023, Sakaguchi avait évoqué la demande croissante pour une version PC de Fantasian et une éventuelle suite. Il avait alors exprimé son ouverture à ces possibilités. Il semble que le moment soit venu pour que plus de joueurs découvrent ce jeu visuellement unique.

Avant Fantasian, l'équipe de développement dirigée par Sakaguchi a lancé plusieurs autres JRPGs, notamment Lost Odyssey et Blue Dragon, tous deux sortis sur Xbox 360 il y a des années. Avec des rumeurs indiquant que le prochain Xbox Showcase pourrait être particulièrement intéressant pour les fans de JRPGs de l'ère Xbox 360, il est possible que Mistwalker revienne sous les feux des projecteurs très bientôt.

Actuellement, Fantasian est disponible via le service Apple Arcade. Si le jeu est effectivement lancé sur d'autres plateformes, cela marquerait un tournant important pour Mistwalker et permettrait à une audience plus large de découvrir ce chef-d'œuvre.