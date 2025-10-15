En attendant FF7 Remake 3 ou encore le prochain épisode officiel de la saga principale Final Fantasy, un nouveau jeu dans l'univers spin-off très apprécié de la série Dissidia avait fait l'objet d'un teasing il y a quelques jours. De prime abord, les fans avaient accueilli l'annonce avec enthousiasme, avant de radicalement déchanter en apprenant qu'il serait question d'un jeu free-to-play sur mobile. Suite à ce teasing, Square Enix a tout récemment présenté plus en détail ce nouveau titre du nom de Dissidia Duellum. De quoi rassurer les troupes ? Voyons cela de plus près.

Un nouveau jeu Final Fantasy qui suscite la Dissidia se présente plus en détail

Suite au récent teasing de Dissidia Duellum Final Fantasy, son site officiel japonais dédié a eu droit à une mise à jour de la part de Square Enix et NHN PlayArt, le studio en charge de son développement. Jusqu'alors, on savait seulement qu'il s'agirait d'un « jeu de combat de boss en arène en trois contre trois », soit un jeu PvPvE, à venir gratuitement sur Android et iOS courant 2026, avec naturellement des achats in-app. Ce qui a immédiatement suscité une vive méfiance de la part de la communauté.

Voici donc plus d'informations à son sujet, pour voir si cela confirme ou non la défiance des joueurs : Dissidia Duellum Final Fantasy est le dernier épisode de la série Dissidia. Dans ce jeu de combats de boss en arène, deux équipes de trois joueurs et des monstres errants s'affrontent, chaque camp s'efforçant de vaincre le boss plus vite que l'équipe adverse. Visuellement, le titre se présentera avec des graphismes en cel-shading, tandis que le gameplay adoptera des contrôles simplifiés adaptés au format mobile.

En terme de cadre, Dissidia Duellum Final Fantasy placera son action dans le Tokyo actuel, où un cristal géant a fait son apparition. Après une période de relative paix, d'étranges monstres commencent à apparaître, plongeant l'humanité dans le désespoir. Des guerriers provenant de l'ensemble de la licence Final Fantasy, appelés Fantômes et probablement l'objet d'un système gacha ou d'achats in-app viennent alors à la rescousse. Le titre figurera un doublage entièrement en japonais, ainsi que de courts épisodes mettant en scène ces différents héros. Dissidia Duellum Final Fantasy sortira donc courant 2026, mais une phase de bêta fermée aura lieu du 7 au 14 novembre 2025, cependant exclusivement sur Android, et uniquement au Canada, aux États-Unis et au Japon.

Source : Square Enix