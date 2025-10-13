La saga Final Fantasy fait une grosse annonce, mais hélas, ce n’est pas tout à fait ce que les joueurs attendaient. Forcément, cela divise et crée des déçus dans la communauté.

Les fans de Final Fantasy retiennent leur souffle. Après plusieurs années de silence, une licence culte de l’univers revient enfin sur le devant de la scène. L’annonce a surgi ce week-end sur les réseaux et a immédiatement enflammé les discussions, avec, on doit le dire aussi, une petite pointe de déception.

Un retour inattendu… et pas forcément bienvenu pour Final Fantasy

Les fans de Final Fantasy espéraient un grand retour de Dissidia, la série culte de combats réunissant les héros emblématiques de la saga. Square Enix vient effectivement d’annoncer un nouveau projet Dissidia, mais la joie a vite laissé place à la frustration : le jeu sera exclusivement disponible sur iOS et Android.

C’est sur YouTube et les forums comme ResetEra que la nouvelle a explosé dans la nuit du 12 au 13 octobre. Baptisé pour l’instant « Team Boss Battle Arena », ce nouveau Dissidia Final Fantasy a été teasé par une courte vidéo et un site officiel japonais. Une annonce qui aurait pu enflammer la communauté… si elle ne concernait pas encore une fois un jeu mobile.

Les réactions ont été immédiates et souvent brutales : « Pas encore !», ou encore « Cette foutue entreprise, pourquoi ?! ». Beaucoup se disent ravis de revoir Dissidia, avant de déchanter en découvrant qu’il s’agira d’une expérience mobile free-to-play.

Une licence adorée, mais malmenée

La déception vient aussi du fait que Final Fantasy Dissidia reste une série chérie par les fans. Les deux épisodes PSP (Dissidia Final Fantasy et Duodecim) avaient marqué leur époque avec des combats nerveux, un casting prestigieux et une mise en scène digne des grands crossovers.

Depuis, Square Enix semble avoir perdu la main. Dissidia NT, lancé en arcade puis porté sur PS4 et PC, n’a jamais vraiment trouvé son public. Et plutôt que de proposer un remaster des épisodes PSP réclamé depuis des années, l’éditeur continue d’explorer le marché mobile, avec des fortunes diverses. Plusieurs jeux comme Mobius Final Fantasy ou Brave Exvius ont déjà fermé leurs serveurs, tandis que d’autres, tels que Record Keeper ou Opera Omnia, se maintiennent encore mais avec une popularité en déclin.

Le teaser montre des personnages emblématiques en silhouettes (Cloud, Lightning, Rinoa, Auron, Prompto…) et une ambiance urbaine contemporaine. Le sous-titre “Team Boss Battle Arena” laisse penser à un jeu d’action compétitif, voire un titre en réalité augmentée. Il ne reste plus qu'à attendre...

