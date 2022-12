Alors que beaucoup ont la bave aux lèvres devant le nouveau trailer de FF16, Square Enix a d'autres plans pour sa licence iconique. Final Fantasy revient sur PS5, PS4 et Nintendo Switch.

Final Fantasy Pixel Remaster s'approche des consoles

Vu l'ancienneté des jeux FF1 à 6, il est possible que certains ou certaines d'entre vous n'aient pas encore eu la chance de les découvrir. Et pour éviter de devoir acheter de vieilles consoles en brocante ou dans une boutique qui vend du rétrogaming, Square Enix a fait ce que font un grand nombre d'éditeurs : une compilation. Avec Final Fantasy Pixel Remaster, vous avez les six premiers jeux dans leur version originale enjolivés par de nouveaux graphismes, et une bande-son remasterisée.

Problème, jusqu'à maintenant, cette collection n'est sorti que sur PC, iOS et Android. La société japonais n'excluait pas un portage sur d'autres supports, mais pour cela, il fallait que la demande soit là.

L'évolution des smartphones est incroyable. Nous voulions donc avant tout travailler sur les versions mobiles et Steam pour que tout le monde puisse en profiter. Si la demande est là, nous ferons tout notre possible pour porter Pixel Remaster sur plus de supports !

Eh bien les fans ont fait entendre leurs voix car Final Fantasy Pixel Remaster devrait être prochainement sur PS4, PS5 (au moins via rétrocompatibilité) et Nintendo Switch. C'est l'ESRB, l'organisme de classification des jeux en Amérique du nord, qui a éventé la surprise un peu trop tôt. Maintenant, il ne reste plus que l'annonce officielle de Square Enix.