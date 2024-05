C'est en tout cas ce que l'on peut voir dans le récent rapport financier de Square Enix pour son année fiscale s'étant terminée le 31 mars. Celui-ci est visiblement en demi-teinte. À tel point que le géant japonais entend opérer un changement radical s'agissant de sa stratégie autour notamment de Final Fantasy.

Un avenir radicalement différent pour Final Fantasy et Square Enix

Malgré la sortie notamment de Final Fantasy 16 et FF7 Rebirth durant la précédente année fiscale, Square Enix semble avoir enregistré des résultats financiers en-dessous de ses attentes. Ses revenus par rapport à l'année précédente auraient en effet chuté de 15,8%. Le géant japonais rapporte notamment une « progression incomplète vers une meilleure profitabilité sur le développement des jeux HD ». Malgré un succès critique certain pour ses deux derniers jeux Final Fantasy, le succès commercial ne semble pas avoir été autant au rendez-vous que prévu.

Motivé par ces résultats, Square Enix indique ainsi une plutôt bonne nouvelle pour les joueuses et joueurs au sens large. Le géant japonais annonce en effet un plan sur trois ans visant à relancer sa croissance sur le long terme. Parmi les solutions envisagées, l'élément le plus notable est un passage à une stratégie multi-plateformes. « Square Enix va agressivement poursuivre une stratégie incluant les plateformes Nintendo, PlayStation, Xbox et PC ». Cela signifie donc entre autres que les prochains jeux Final Fantasy principaux ne seront plus nécessairement exclusifs aux consoles PlayStation.

Square Enix a pris quelques coups financiers, mais ne s'avoue pas vaincu. © Square Enix

Prioriser la qualité sur la quantité

C'est le second point majeur du nouveau plan de Square Enix. Le géant japonais entend « se concentrer sur le développement de titres "amusants" que seul le Groupe peut créer ». L'idée est donc d'optimiser la production des jeux et concentrer ses efforts sur quelques titres clés, au lieu de les multiplier. Rappelons à ce sujet que la société a durant l'année fiscale maintenant clôturée perdu 22,1 milliards de yen (environ 130 millions d'euros) en annulant ou en rebootant de nombreux titres en développement.

En résumé : des jeux plus marquants mais moins nombreux, sur davantage de plateformes, notamment concernant sa franchise phare Final Fantasy. Le 16ème opus devrait à ce titre bientôt arriver sur PC. Reste à voir s'il sortira également sur les plateformes Xbox et/ou Nintendo. La même question peut se poser pour le magistral FF7 Rebirth. Celui-ci semble ne pas avoir connu le succès commercial espéré par Square Enix sur la seule PS5. Le déployer entre autres sur PC prochainement pourrait lui offrir une proverbiale renaissance amplement méritée.