Ces derniers temps, de bonnes nouvelles se présageaient pour la licence Final Fantasy. Mais c'était sans compter sur un contre-temps qui met Square Enix en difficulté... Le studio se voit donc contraint de prendre une décision difficile pour de nombreux joueurs. Mais la mauvaise nouvelle ne concerne pas tout le monde. Vous allez comprendre pourquoi.

Final Fantasy sacrifié pour un bug

On ne s'attendait pas à un tel revers pour un jeu Final Fantasy. De fait, malgré une réalité économique qui n'est pas tout à fait à la hauteur des attentes de Square Enix, les choses prennent une tournure favorable pour de nombreux joueurs. On pense notamment au public Xbox, qui aurait des chances prochaines de goûter enfin à FF16.

Mais c'est du côté mobile que ça bafouille. Non, Square Enix n'est pas revenu sur l'officialisation de FF14. C'est un titre plus discret qui fait l'objet de toutes les attentions depuis la semaine dernière et l'annonce dramatique de l'éditeur. Il s'agit de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition.

Ce remaster est sorti il y a 5 ans déjà, sur PS4, Nintendo Switch, smartphone Android et iOS. C'est justement du côté d'Apple que le bât blesse. Depuis le 24 janvier, de nombreux utilisateurs ont signalé un problème d'accès au contenu additionnel acheté et même à la version complète de Final Fantasy Crystal Chronicles. Square Enix a mené son enquête et découvert qu'il s'agissait d'un bug provoqué par un changement dans le processus d'achat in-game. Or, les équipes du studio ne seraient pas en mesure de le résoudre.

Pour cette raison, Square Enix a dû se contraindre à prendre la décision radicale : l'arrêt du support sur iOS. Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered va donc s'arrêter sur les téléphones Apple. Il a d'ailleurs d'ores et déjà été retiré du store. Les joueuses et joueurs qui ont effectué des achats in-game sur le jeu depuis le 24 janvier 2025 peuvent demander un remboursement en contactant le support Apple. Notez enfin que cette mise à l'arrêt ne concerne pas les autres plateformes sur lequel le jeu est disponible.