Ces dernières années, la saga Final Fantasy a pris un virage pour tenter de moderniser son approche du J-RPG. Entre les remake du 7e opus et le 16e, les fans de la première heure ont pu être déconcertés par la tournure prise dans le gameplay. Cependant, un récent succès made in France, le fameux Clair Obscur Expedition 33, pourrait bien influence l'avenir de la licence de Square Enix.

Un retour aux sources pour le futur Final Fantasy ?

Final Fantasy est un des fers de lance du JRPG depuis sa création. Aujourd'hui encore, la licence de Square Enix continue de faire vibrer le cœur des fans. Cependant, les équipes de développement ont décidé de changer leur manière d'aborder le gameplay dernièrement. Le dernier opus en date, FF16, en est l'exemple le plus parlant avec une approche centrée sur l'action. Mais cela n'a pas convaincu tout le monde...

De fait, depuis FF15, la formule de combat a commencé à changer pour s'éloigner du tour par tour traditionnel. Cela n'empêche pas les derniers opus parus d'être de très bons jeux. Toutefois, ç'a pu déconcerter de nombreux fans qui ne se retrouvent plus dans l'expérience qu'ils attendent d'un Final Fantasy. Beaucoup l'ont fait savoir via les réseaux sociaux ou les plateformes de notation. Il semblerait que Square Enix aient entendu les retours.

Selon le reporter Yuzu (alias @yuzz__ sur X), l'éditeur serait en train de repenser sa production pour deux de ses mastodontes : Dragon Quest et Final Fantasy. Or, leur approche du gameplay actuelle pourrait être fortement influencée par un succès récent. Il s'agit de celui d'un jeu bien de chez nous : Clair Obscur Expedition 33. Ce RPG au plus de 3,3 millions de ventes a su réimaginer le combat au tour par tour et convaincre le grand public.

Or, le reporter rapporte que Square Enix a bien conscience de l'engouement autour de Clair Obscur, jeu le mieux noté de l'année jusqu'à présent - exception faite des mises à jour Switch 2 de Zelda Breath of the Wild et son sequel. Il n'est pas encore dit que Final Fantasy fera un revirement complet. Néanmoins, Yuzu aurait ouï-dire des propos rassurant chez l'éditeur. Apparemment, « ils apprécient le genre des RPG au tour par tour et prévoient de continuer à proposer des jeux dans ce style à l'avenir ». Voilà qui donnera confiance aux fans de la première heure !