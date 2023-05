Final Fantasy 16 s’annonce déjà comme le jeu à ne pas manquer cet été. L’épisode marquera un tournant pour la saga. De par son gameplay, qui embrasse pleinement le côté action, mais aussi par son ton plus mature que jamais et son ambiance se rapprochant fortement de Games of Thrones lui valant le premier PEGI 18 de la licence. L’exclusivité PS5 sera frénétique, violente et brutale, mais un autre changement se prépare et il pourrait arriver après la sortie de FF16.

Bientôt la fin d'une ère pour la licence Final Fantasy ?

Les vents du changement semblent souffler sur la saga Final Fantasy. La licence autrefois reconnue pour ses mécaniques en tour par tour se modernise petit à petit. FF15 avait fait des premiers pas timides vers l’action-RPG quand FF7 Remake avait tenté une formule plus dynamique, un entre-deux à même de satisfaire les vieux de la vieille sans trop les perturber. La métamorphose prend place doucement, mais un tout autre type de changement pourrait survenir avec le successeur de Final Fantasy 16. Naoki Yoshida, à la tête du jeu PS5, a expliqué dans une récente interview accordée à GQ que FF16 pourrait être le dernier épisode de la saga à être numéroté.

Pourquoi abandonner les chiffres romains presque indissociables de la licence à ce stade ? Ce serait purement d’un point de vue marketing. « Beaucoup de joueurs vont voir le jeu et penser que comme avec un comics il faut y jouer depuis le tout début pour comprendre ce qui se passe », explique-t-il. En d’autres termes, la numérotation peut porter à confusion et desservirait actuellement les équipes marketing chargées de faire la publicité de Final Fantasy 16.

Des propos qui divisent

Comment s’assurer que le grand public comprenne bien que la saga n’a pas de continuité propre ? Comme l’explique le producteur du dernier épisode, à chaque sortie d’un jeu FF, ils sont obligés d’expliquer « C’est bon, vous n’avez pas besoin d’y jouer à tous. » Une problématique dont il a directement discuté avec les cadres de Square Enix. Celui perçu comme le sauveur de Final Fantasy 14 étant très respecté, son point de vue risque bien d’être pris en considération. « Peut-être qu’il est temps de supprimer les chiffres du titre », ajoute-t-il en expliquant qu’appeler Final Fantasy 14 tel quel porte à confusion alors qu’il aurait été plus simple de le nommer FF Online.

Rien n’est gravé dans le marbre ceci dit, et comme l’explique Yoshi-P ce sera aux personnes en charge de Final Fantasy 17 ou 18 de prendre cette responsabilité ou non. Les propos du producteur de FF16 créent en tout cas le débat au sein de la communauté. Certains admettent que son point de vue fait sens, surtout quand on sait que la licence est amenée à s'ouvrir à un public qui ne la connaît pas encore forcément. D'autres estiment que supprimer les chiffres romains serait amputer la licence d'un élément caractéristique. Les avis divergent, mais FF7 Rebirth conservera bien sa numérotation. Après ça ? Seul l'avenir nous le dira.