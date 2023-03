Les jeux Final Fantasy se vendent presque toujours par millions. Que nous parlions des épisodes numérotés ou des spin-offs, le succès se montre quasiment tout le temps au rendez-vous quand Square Enix publie un titre de la licence. Evidemment, les Final Fantasy sont tellement différents les uns des autres que chaque fan a un son épisode favori, celui qu'il n'oubliera jamais et qu'il pourrait faire et refaire sans jamais se lasser. Chaque épisode de Final Fantasy possède ses propres qualités, du scénario à la bande-son en passant par le système de combat et les personnages. Evidemment, les plus appréciés des fans sont ceux qui arrivent à réunir toutes ces composantes. Et si le plus simple pour parvenir au "FF" ultime était de... tous les mélanger ?

Le Final Fantasy ultime, c'est celui-là

Oui, il existe bien une cartouche, vraisemblablement unique au monde, qui mélange plusieurs épisodes de Final Fantasy en un. Non, nous ne parlons pas d'un épisode de Dissidia, jeu de combat dont le casting inclut des personnages de tous les épisodes numérotés de Final Fantasy. Il ne s'agit pas non plus du récent jeu de rythme Theatrhythm Final Bar Line. Sur Reddit, un utilisateur nommé Ecalafell1996 a déniché une cartouche Super Nintendo totalement improbable. L'objet arbore le logo de Final Fantasy 8 (Squall et Linoa dans les bras l'un de l'autre) avec une image de Djidane de Final Fantasy 9. L'écriture indique pourtant qu'il s'agit de... Final Fantasy 3. Le joueur qui a trouvé la cartouche dit pourtant qu'en lançant le jeu, il s'agit de Final Fantasy 6. Alors, ce dernier point peut s'expliquer. Aux Etats-Unis, les épisodes de Final Fantasy sont numérotés différemment. Le Final Fantasy 6 que nous connaissons fut nommé Final Fantasy 3 à sa sortie aux USA. La raison ? Il s'agissait du troisième Final Fantasy à paraître sur le sol américain.

Une cartouche Super Nintendo avec le logo de la Super Famicom

En revanche, impossible d'expliquer les autres fantaisies de cette cartouche Super Nintendo. S'agit-il d'une contrefaçon ? Difficile de le certifier. Quoi qu'il en soit, cela a bien fait rire les utilisateurs de la plateforme Reddit, comme on peut le voir sous le post initial. Autre incohérence, on aperçoit le logo de la Super Famicom alors qu'il s'agit d'une cartouche SNES. Cette cartouche de Final Fantasy est très certainement unique au monde. Si revoir Djidane Tribal, héros de Final Fantasy 9 qui apparaît sur cet improbable objet, vous a fait de l'effet, ne désespérez pas. Le voleur au grand cœur pourrait faire son retour dans un remake du jeu PS1.