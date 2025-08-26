Après un espoir prolongé jusqu'à arriver à bout de souffle, c'est finalement mort pour ce jeu Final Fantasy qui a pourtant occupé son public pendant une décennie.

C'est une page qui va se tourner pour ce jeu Final Fantasy pourtant apprécié. Pendant presque dix années consécutives, il aura tenu en haleine toute une communauté de joueuses et joueurs fidèles. Mais, il faut désormais se faire une raison pour de bon... malgré tous les efforts pour le maintenir en vie aussi longtemps que possible, cette fois c'est la bonne. Il

Le chant du cygne pour ce jeu Final Fantasy

C'est malheureusement le risque avec les jeu-service, a fortiori sur mobile : l'arrêt des serveurs. C'est exactement ce qui nous concerne cette semaine avec une annonce qui risque de toucher en plein cœur certains fans de Final Fantasy. En effet, un opus qui n'était certes pas le plus connu mais restait tout de même apprécié de beaucoup, annonce bel et bien tirer sa révérence, et pour de bon cette fois.

Lancé en 2016 après une version bêta convaincante, Final Fantasy Brave Exvius avait su trouver son public de manière assez impressionnante. En deux ans, le titre comptabilisait 30 millions de téléchargements à travers le monde. Misant sur un aspect stratégique et les combats au tour par tour, il reprenait certains des éléments phares de la franchise. Mais, cela n'aura pas suffi pour prolonger le plaisir plus longtemps, et ce, malgré des collaborations prestigieuses avec des artistes comme Ariana Grande et Katy Perry.

En effet, les équipes de Final Fantasy Brave Exvius ont partagé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux du jeu. Après l'arrêt des serveurs à l'international, il était encore actif au Japon. Seulement, ce ne sera plus le cas non plus sur l'archipel à compter du 31 octobre, midi, heure locale. C'est une annonce qui affectera moins le public occidental. Néanmoins, elle marque tout de même la fin d'une époque pour un opus de la franchise culte.

Pour finir tout de même sur une bonne note, une « Grande Campagne Finale » est lancée pour Final Fantasy Brave Exvius. Ainsi, les joueuses et joueurs pourront participer à leurs dernières quêtes avant la mise à l'arrêt des services du jeu. Cela dit, une autre ultime bonne nouvelle a été donnée : il aura le droit à une version commémorative sur les smartphones Android et iPhone. Aucun détail supplémentaire pour le moment, notamment sur la disponibilité de cette version à l'international. Mais cela reste une petite consolation.