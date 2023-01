Après FF7 Crisis Core en fin d’année dernière, la série culte de Square Enix reviendra en 2023 avec le très attendu Final Fantasy 16 qui sortira sur PS5 dès le 22 juin prochain, et Final Fantasy 7 Rebirth, la seconde partie de FF7 Remake qui déboulera en fin d’année.

Mais si tout se passe bien, la franchise pourrait également nous annoncer l’arrivée d’un tout nouveau jeu, une suite pour un titre qui a divisé les fans à sa sortie et dont l’annonce d'une potentielle séquelle divise encore plus.

Final Fantasy pourrait nous faire une surprise, ou pas...

D’après les récentes déclarations de Tetsuya Nomura, réalisateur majeur au sein de la franchise, c’est Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin qui pourrait avoir prochainement une suite, mais à une seule et unique condition : que la mayonnaise finisse par prendre une bonne fois pour toutes.

À l’occasion d’un livestream centré autour du dernier DLC du jeu, Tetsuya Nomura a en effet affirmer qu’il était partant pour lancer le développement d’une suite, mais que pour ça, il fallait que les fans répondent présent.

Quand Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin est sorti, il y a eu beaucoup de critiques, surtout en ligne. Cependant, je suis heureux de voir que tous ceux qui ont regardé ce livestream se sont pris d'affection pour Jack et ses amis. À tel point que certains aimeraient voir une suite du jeu.

Et si vous souhaitez que cela se produise, il serait certainement utile d’en parler autour de vous. Si le bouche-à-oreille sur le jeu se propage jusqu'à l'achèvement du DLC, prouvant que le jeu a vraiment fait écho auprès de tout le monde, il y aura peut-être une chance que l’on puisse se revoir. Personnellement, j'aimerais beaucoup travailler à nouveau avec Kumabe-san de Koei Tecmo. Tetsuya Nomura, via Noisypixel

Ca ne dépend que de vous

Un nouveau jeu ? Une suite ? Oui, mais ça dépend de vous. Comme le souligne Nomura, à sa sortie, Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin a très largement divisé les fans. Non seulement son orientation soulslike n’a pas plu à tout le monde, mais en prime le jeu se traînait plusieurs lourdeurs de gameplay et une technique en dessous des attentes. L’annonce de ce nouveau DLC et d’une potentielle suite continue d’ailleurs de faire parler.

Mais même si Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin n'a pas explosé les records, le jeu a tout de même trouvé son public et a pu renforcer son expérience avec plusieurs extensions. D’ailleurs, le troisième DLC Different Future, sort dès aujourd’hui sur consoles et PC et pourrait séduire de nouveaux fans, voire même les plus sceptiques, puisque le DLC fait revenir l’un des plus grands ennemi de la franchise Final Fantasy pour un ultime affrontement qui s’annonce d’ores et déjà épique.

Si le DLC marche bien, que le jeu arrive une nouvelle fois à faire parler de lui et écoule quelques exemplaires supplémentaires, il se pourrait donc qu’une suite finisse par voir le jour. Vous savez ce qu’il vous reste à faire si vous voulez revoir Jack et ses compagnons combattre tout un tas d’ennemis emblématiques de la saga Final Fantasy.