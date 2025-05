Ce n’est désormais plus un secret : avec sa Nintendo Switch 2, la firme japonaise entend plus que jamais ouvrir la voie aux éditeurs venus du monde entier. Nous l’avons vu lors de la présentation de la machine, grâce à sa puissance, celle-ci pourra désormais accueillir un plus grand nombre de jeux tiers dont nous n’aurions jamais pu espérer la présence auparavant. Entre autres notamment, FF7 Remake Intergrade, qui accompagnera d’ailleurs la console à son lancement. Et selon le créateur de la série, ceci ne devrait pas être le dernier.

FF7 Remake sur Nintendo Switch 2, ce n’est que le début

Dans le cadre d’une interview publiée sur la chaîne officielle de Nintendo Amérique, Naoki Hamaguchi a en effet lourdement sous-entendu que les suites de FF7 Remake pourraient également avoir droit au même traitement. « J’ai bon espoir que nous puissions établir un solide partenariat entre Nintendo et la marque Final Fantasy » assure-t-il notamment, avant d’ajouter : « J’espère que les joueurs sont impatients de découvrir la série des remakes de Final Fantasy 7 sur Nintendo Switch 2 ». Après cela, aucun doute sur le fait que Final Fantasy 7 Rebirth suivra, donc.

Le créateur n’a d’ailleurs pas manqué de partager son enthousiasme à l’idée de porter la série sur la nouvelle console de Nintendo, qui est un constructeur pour lequel il a un affecte très particulier. « C’est la première fois que j’ai l’occasion de créer quelque chose pour une console Nintendo Switch, et c’est très spécial pour moi » confie-t-il après avoir révélé qu’il est pourtant dans le métier depuis maintenant vingt-quatre ans. « Et le fait que cela se produise avec la série des FF7 remakes […] me donne l’impression que c’était le destin ».

À la conquête du public de Nintendo

Voilà un partenariat qui n’augure que du bon pour la suite et qui devrait faire plaisir aux fans de FF7 Remake donc, en sachant que Hamaguchi se réjouit désormais de pouvoir faire découvrir les vraies versions de Cloud et Sephiroth au public de Nintendo. Car à défaut d’avoir pu les rencontrer dans Final Fantasy 7 jusqu’à présent, les joueurs avaient tout de même pu les croiser dans Super Smash Bros. Ultimate, dont ils ont intégré le casting il y a un bon moment. Reste maintenant à savoir combien de temps il faudra attendre avant de voir débarquer FF7 Rebirth et sa suite, toujours non annoncée, sur Nintendo Switch 2.