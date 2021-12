En mars 2021, Sony a frappé fort en obtenant le droit de proposer Final Fantasy VII Remake aux abonnés au PlayStation Plus. Dans la foulée, Square Enix avait cependant annoncé l’arrivée quelques mois plus tard d’une version PS5 du RPG. Version à laquelle auraient accès tous les possesseurs du jeu original sur PS4. Enfin presque tous. En effet, cette upgrade ne serait pas permise à ceux qui avaient reçu le jeu via le PlayStation Plus. Bonne nouvelle pour cette dernière catégorie de joueur, la situation va très bientôt changer.