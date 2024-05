Fin 2023, Square Enix faisait un pari dingue : proposer un jeu gratuit sur mobile afin de revivre les événements de Final Fantasy 7 Remake et même des scènes inédites. C'était osé et... c'était surtout gagnant ! FF7 Ever Crisis a fait carton plein à sa sortie. Il faut dire qu'avant la sortie de Rebirth, les premières images avaient de quoi séduire les fans afin de les faire patienter. Et le jeu n'a pas dit son dernier mot, nous réservant de nouvelles surprises !

Le monde des jeux vidéo est souvent le théâtre de collaborations inattendues ! Final Fantasy n'est pas à son coup d'essai en la matière. Les fans de Kingdom Hearts ont pu le constater depuis belle lurette avec une licence entière basée sur un crossover avec l'univers de Disney. Mais, aujourd'hui, c'est une autre rencontre que la franchise de Square Enix nous réserve.

Final Fantasy 7 va à la chasse aux monstres

C'est une nouvelle qui devrait ravir deux communautés qui ont en commun l'amour du RPG. Un événement spécial débutera dans FF7 Ever Crisis à partir du jeudi 30 mai. Il sera en collaboration avec une grosse licence également japonaise qui fête ses 20 ans cette année : Monster Hunter !

Voilà une occasion de proposer une expérience de jeu inédite et captivante. Les développeurs nous promettent notamment des défis uniques au croisement des deux univers. Des récompenses exclusives seront ainsi proposées pour les quêtes réalisées dans le cadre de l'événement. Une offre accompagnera le lancement de cette collaboration, permettant de remporter 3 000 cristaux bleus en guise de bonus de connexion.

Ce sera donc l'occasion d'enrichir l'expérience narrative dont la réputation n'est plus à faire du côté des deux franchises ! D'autant plus que les surprises ne s'arrêtent pas là. Un nouvel artwork de Sephiroth et Angeal jeunes, l'épée Masamune plantée à leurs pieds, laissant présager les thèmes de l'Épisode 2. On a aussi appris que Vincent Valentine, bien connu des fans de FF7, serait jouable à compter du mois de juillet dans Ever Crisis.

© Square Enix.

Enfin, Ishikawa assure que des ajustements seront effectués pour que chacun puisse profiter pleinement de la quête principale. Cela concerne essentiellement la montée en niveau, qui sera moins exigeante. Ce faisant, le producteur démontre l'attention des équipes au retour de la communauté. De fait, beaucoup se sont plaints d'une trop grande difficulté pour terminer l'Épisode 1 du jeu.