La trilogie Final Fantasy 7 Remake n'a pas encore livré son dernier chapitre que Square Enix pense déjà à la suite et à des surprises qui pourraient ravir les fans.

En attendant Final Fantasy VII Revelation le 8 avril 2027 sur l'ensemble des plateformes modernes, Square Enix a bien évidemment d'autres plans pour sa franchise populaire, notamment après le grand succès de Resonance. Une partie de ces projets pourraient par ailleurs avoir trait non seulement à des jeux, mais aussi à des adaptations en films et séries, à en croire Yoshinori Kitase, producteur de la licence.

Le retour d'adaptations dans l'univers de Final Fantasy envisagé au sein de Square Enix ?

C’est lors d’une interview accordée à IGN en marge du Lucca Comics que Yoshinori Kitase, réalisateur du Final Fantasy 7 original et aujourd’hui producteur de la trilogie remake, a partagé son avis sur l’avenir de la licence au-delà de FF7 Revelation. Et le vétéran de Square Enix ne ferme aucune porte :

« Étant donné que nous avons créé ce jeu, le remake de Final Fantasy VII, qui a exploré le monde de Final Fantasy VII bien plus que la version originale, je pense que ce serait bien d’avoir à l’avenir des jeux ou des séries TV inspirés de l’histoire de Final Fantasy. Et je ne vois pas pourquoi cela ne serait pas une possibilité dans le futur », a déclaré Kitase.

Vous l’aurez compris, pour Kitase, le travail colossal mené sur la trilogie remake (nouveaux personnages, zones inédites, intrigues approfondies) a posé des fondations suffisamment solides pour imaginer d’autres déclinaisons. Une façon de rentabiliser, au sens noble, des années de construction d’univers. Et cela pourrait clairement s'appliquer à la licence Final Fantasy de façon plus large, à en croire les propos du producteur.

Une déclaration d'intention à confirmer officiellement

À noter toutefois qu'il ne s’agit ici que d’un souhait personnel de Yoshinori Kitase, et qu'aucun projet d'adaptation de Final Fantasy de la part de Square Enix n'est encore officiel. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Kitase évoque le sujet. Lors d’un précédent entretien avec le vidéaste Danny Peña, il avait déjà confié qu’aucune discussion officielle n’était pour l'heure en cours côté cinéma, tout en assurant avoir eu vent de créateurs passionnés par l’univers de Final Fantasy.

Rappelons que la licence n’est pas étrangère aux écrans : Final Fantasy 7 Advent Children, film en images de synthèse sorti en 2005, prolongeait déjà l’histoire du jeu original. À l'inverse, nous avons cependant également eu Les Créatures de l'Esprit, un projet très cher au cœur du créateur de la franchise, Hironobu Sakaguchi, mais qui a été l'un des échecs tant critique que commercial les plus cuisants de sa carrière et de Square Enix.

Mais à l’heure où les adaptations de jeux vidéo ont la cote, de nouvelles œuvres cinématographiques ou télévisuelles dans le foisonnant univers de Final Fantasy n’auraient définitivement rien d’incongru.

Source : IGN