Longtemps rivales avant de rejoindre la même écurie, Final Fantasy et Dragon Quest se sont tiré la bourre à une époque. Au point que Square était prêt à prendre une décision surprenante.

Final Fantasy et Dragon Quest évoluent depuis longtemps sous la même bannière. Mais avant de devenir soeurs avec la fusion entre Squaresoft et Enix, les deux licences majeures du JRPG étaient considérées comme de véritables rivales. Et pour tenter de rattraper son retard sur la célèbre saga de Yuji Horii, Square était prêt à prendre une décision radicale : faire disparaître FF4 pour passer directement au cinquième épisode.

Pourquoi Square voulait abandonner FF4 ?

A l’occasion d’un entretien publié sur le site officiel de la licence, Takashi Tokita, réalisateur de FF4, est revenu sur la genèse du jeu et les coulisses du développement du jeu. L’occasion de partager une anecdote remontant à l’arrivée de la série sur SNES. A cette époque, Dragon Quest conservait une longueur d’avance sur Final Fantasy. Né un an plus tôt, le RPG d’Enix suivait tranquillement son rythme, pendant que Square courait derrière depuis les débuts de la Famicom. Le passage à la nouvelle génération devait alors changer la donne pour Final Fantasy. FF4 allait en effet sortir avant Dragon Quest 5 sur Super Nintendo, offrant à Square une occasion inespérée pour prendre l’ascendant. Et cette avance a failli conduire à une décision assez improbable : battre Dragon Quest en passant directement à FF5.

Lors de cet entretien, Yoshinori Kitase, producteur de la série, se souvient en effet d’un projet visant à renommer directement FF4 en Final Fantasy 5. Chose que Tokita a immédiatement confirmé. « FF est sorti en premier sur SNES. Même si cela s’accompagnait de certaines contraintes, c’était aussi l'occasion de prendre l’avantage puisque les deux séries étaient à égalité avec quatre épisodes chacune. » Le président de Square a ainsi proposé de profiter de cette fenêtre pour afficher un épisode d’avance sur Dragon Quest. Une stratégie qui n’aurait en rien changé les aventures de Cecil, Rosa et Kain. Seul son nom aurait changé pour afficher un prestigieux « V » sur la jaquette. « C'est ce qu'on appelle une approche innovante », plaisante Tokita.





Illustrations de FF4

Vers la fin des Final Fantasy numérotés ?

Avec le recul, Kitase estime que l’idée était « plutôt brillante ». Tokita, lui, préfère y voir plutôt le signe d’une mutation de l’industrie du jeu vidéo. « Le développement des jeux était en train de changer, tout comme la façon dont les jeux étaient promus », explique-t-il. Squaresoft abandonnera finalement l'idée pour laisser à FF4 sa place dans la chronologie officielle. Aujourd'hui encore, la numérotation des jeux est remise en question.

Lors de la sortie de Final Fantasy 16, Naoki Yoshida estimait qu’elle pourrait bientôt ne pas avoir sa place dans la licence, jugeant qu’elle pouvait être intimidante pour les nouveaux joueurs, qui ignorent que chaque Final Fantasy raconte une histoire différente. « C’est en fait quelque chose dont j’ai discuté avec les plus hauts gradés. Il est peut-être temps de supprimer les chiffres des titres. Que Final Fantasy 17 ou Final Fantasy 18 ait un numéro ou non, cela dépendra de celui qui doit développer ce jeu et de celui qui est chargé de la licence, c’est donc leur problème, pas le nôtre », expliquait le producteur de FF16 en 2023. Rien n’est gravé dans le marbre.

Source : SquareEnix