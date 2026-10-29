Et si Final Fantasy 17, ou son successeur, marquait le grand retour du tour par tour pour un épisode majeur de la licence ? Les succès de FF Resonance et de Clair Obscur pourraient inciter Square Enix à changer de stratégie.

Depuis deux générations, Square Enix a éloigné la licence Final Fantasy de ce qui lui avait donné ses lettres de noblesse : les combats au tour par tour. FF15 avait fait un premier pas très déterminé vers l’action, quand FF16 a pleinement embrassé cette nouvelle orientation avec un gameplay qui lorgne ouvertement du côté de Devil May Cry. En parallèle, le RPG au tour par tour semble connaître une véritable renaissance, avec des jeux comme Persona 5 Royal, Clair Obscur Expedition 33 et désormais FF Resonance, qui a même détrôné FF7 Rebirth en tant que jeu solo de la série ayant réuni le plus de joueurs simultanément sur Steam. Et si cet engouement prononcé pour la formule d’antan poussait Square Enix à changer son fusil d’épaule pour faire un Final Fantasy 17 au tour par tour ? Ce n’est pas impossible.

Le RPG au tour par tour, ça se vend bien

C’est en tout cas ce qu’affirme Rhys Elliott, analyste chez Alinea Analytics. Selon les données du groupe, FF Resonance se serait déjà écoulé à environ 400 000 exemplaires sur PC, PS5 et Xbox Series, sans même comptabiliser les ventes sur Nintendo Switch 2. Le succès du spin-off de Final Fantasy serait tel qu’il aurait déjà généré 20 millions de dollars de revenus. Et pour l’analyste, cela illustre bien le rendez-vous manqué par Square Enix. « Il est clair que Square Enix a laissé de côté une part importante des joueurs de JRPG en privilégiant des Final Fantasy davantage orientés vers l'action », estime-t-il. Un constat renforcé par le succès insolent de Clair Obscur Expedition 33 dont les ventes dépassent celles de FF7 Rebirth, le grand RPG en monde ouvert de l’entreprise japonaise, écoulé à environ 5 millions de copies, contre 8 millions pour le jeu de rôle français.

Face à un tel constat, l’analyste estime alors qu’un Final Fantasy 17 renouant avec ses racines n’est plus à exclure. « Pendant que Square poursuivait les tendances occidentales, une entreprise occidentale est arrivée avec Clair Obscur Expedition 33, un jeu que les amateurs de JRPG attendaient depuis des décennies », poursuit-il, rappelant au passage la myriade de récompenses que Sandfall Interactive a remporté aux Game Awards et son titre de GOTY tant convoité. Si FF Resonance était déjà en développement bien avant que le RPG français ne sorte, force est de constater que le studio français a réussi à capitaliser sur une brèche laissée par Square Enix. L’entreprise japonaise avait d’ailleurs déjà dû faire volte-face face aux ventes jugées décevantes de FF7 Rebirth, alors exclusif à la PS5.

© Square Enix / Lancarse

Le retour du tour par tour avec Final Fantasy 17 ?

Square Enix a revu sa stratégie afin de généraliser les sorties multiplateformes, abandonnant notamment les exclusivités PlayStation temporaires, notamment pour FF7 Revelation. Si le groupe japonais n’a pas caché son intention de diversifier son catalogue avec des productions de différents acabits (MMO, remakes ambitieux, productions HD-2D, etc.), il reste encore un créneau inoccupé, celui d’un Final Fantasy principal au tour par tour, avec un budget conséquent. « Tous les signaux orientent Square Enix dans cette direction. Ce n'est qu'une question de temps à mon avis », avance-t-il. Pour lui, Square Enix devrait davantage s’inspirer de Capcom, qui jongle habilement entre de nouvelles licences et des franchises historiques. Alors est-ce que Final Fantasy 17 abandonnera l’action pour renouer avec le tour par tour ? Seul le temps nous le dira. Comme l’avait expliqué Naoki Yoshida, producteur de FF16, c’est à celui qui dirigera le prochain épisode principal que reviendra la décision.

Source : Alinea Analytics