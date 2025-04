Surprise pour certains, déception pour d’autres, FF16 a clairement déchaîné les passions lors de sa sortie à l’été 2023. Le virage action assumé, au détriment des composantes RPG, a résonné chez beaucoup de joueurs dont de nombreux nouveaux venus. Si les vétérans et les puristes ne s’y sont pas forcément retrouvé dans cette proposition, le pari de Naoki Yoshida et Square Enix est donc en partie réussi : moderniser la saga et l’ouvrir à un nouveau public. On le sait, en coulisses, le studio s’affaire déjà à réfléchir à la suite : Final Fantasy 17. Le dix-septième épisode canonique pourrait bien retrouver le talent qui lui a permis de décrocher son seul Game Awards, mais il y a une condition qui semble pour l'heure inimaginable.

Le compositeur de FF16 de retour sur Final Fantasy 17 ?

Avec FF14, Masayoshi Soken s’est taillé une jolie réputation au sein de la communauté pour ses musiques qui sonnent toujours justes ou épiques quand il le faut. Son talent, il l’a également mis à disposition pour FF16 avec une OST endiablée qui donnait le ton aux combats monstrueux et mémorables de l’action-RPG. Des musiques qui ont permis à Final Fantasy 16 de repartir avec le Game Awards 2023 de la meilleure bande-son, rien que ça. Si on le voyait déjà se remettre aux fourneaux sur l’inévitable Final Fantasy 17, cela ne pourrait à priori pas être lui. Le compositeur a en effet expliqué à PCGamesN qu’il avait une condition pour participer au prochain épisode : ne plus travailler sur FF14.

Dans un entretien accordé à nos confrères, le musicien a affirmé ne plus vouloir composer deux OST en même temps, comme il l’a fait à l’époque de FF16, où il travaillait également sur le MMORPG. « Pour être honnête, je ne referai plus jamais ça. Chaque jour était un véritable enfer, quelque chose au-delà de votre imagination », explique-t-il en préambule. Dans ces conditions accepterait-il de composer les musiques de Final Fantasy 17 ? Pas si sûr. « S’ils me demandaient “c’est que tu ne veux pas le faire ?” je répondrais que non. C’est une question difficile, très difficile. Si j’avais deux corps, je ferais les deux. »

Avec un plan de dix ans déjà dans les cartons, FF14 est loin de tirer sa révérence et Soken semble toujours aussi passionné par le MMORPG. Pour travailler sur un éventuel Final Fantasy 17, il lui faudrait alors dire adieu au projet auquel il a consacré une bonne partie de sa carrière et ce n’est pas à l’ordre du jour. Les chances de le voir sur un FF17 sont donc pour l’heure plutôt minces.

Naoki Yoshida et Masayoshi Soken ©Square Enix

Source : PCGamesN