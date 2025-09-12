S’il y a bien une chose à savoir sur Nintendo, c’est qu’ils ne rigolent absolument pas avec tout ce qui touche aux propriétés intellectuelles. Très à cheval sur le plan juridique, l’éditeur nippon n’hésite en effet jamais une seule seconde à invoquer la justice lorsque cela est nécessaire, comme peuvent aujourd’hui en témoigner les développeurs de Palworld. Le problème, c’est que Nintendo peut aussi parfois avoir tendance à aller un peu trop loin, et un récent dépôt de brevet vient encore le prouver et cela pourrait nuire à Final Fantasy 17 et les autres jeux de la licence, mais pas que.

Nintendo dépose un brevet qui fait réagir les joueurs

En effet, comme découvert par le média Games Fray, il apparaît que Nintendo et The Pokemon Company ont obtenu au cours de la semaine dernière un brevet tournant autour d’une mécanique très utilisée dans les jeux vidéo : l’invocation. Le brevet en question s’intéresse plus particulièrement à l’idée de pouvoir invoquer un autre personnage, qui peut ensuite être amené à combattre à la place ou aux côtés du joueur. Une mécanique qui renvoie irrémédiablement à Pokemon, donc, mais que l’on retrouve en réalité dans d’innombrables jeux, dont Final Fantasy.

Et c’est précisément ce qui inquiète aujourd’hui les joueurs. Car en théorie, l’obtention d’un tel brevet est supposé donner la possibilité à Nintendo de poursuivre tous les éditeurs incluant une mécanique similaire dans leurs jeux, à commencer par des franchises majeures du JRPG comme Final Fantasy ou Persona. « Ça ne devrait pas être possible. C’est une mécanique de gameplay basique. Nintendo est en train de devenir un problème dans la communauté du gaming » déplore par exemple un internaute via un tweet soutenu par plus d’un millier de joueurs.

« Donjons & Dragons devrait poursuivre Nintendo pour récupérer tout son argent aussi vite que possible » affirme un autre, en publiant une image révélant que l’idée d’invocation trouve son origine dans le jeu de rôle papier. Cela étant, que les fans de Final Fantasy, Persona ou de toute autre licence recourant à cette mécanique se rassurent : il est en réalité très peu probable que Nintendo se serve de ce brevet pour empêcher qui que ce soit de l’exploiter. À moins, bien sûr, que la ressemblance avec ses licences soit plus qu’évidente sur de nombreux points, à l'instar de Palworld.

Plus de peur que de mal pour Final Fantasy 17 et les autres licences ?

Car dans l’immédiat, ce que beaucoup oublient, c’est qu’un dépôt de brevet, et en particulier lorsqu’il renvoie à une idée aussi ouverte que celle-ci, ne conduit pas nécessairement à des poursuites. Final Fantasy 17 devrait donc être sain et sauf. D’ailleurs, il y a même fort à parier que cela soit lié à l’affaire opposant la compagnie à Pocketpair, qui s’est vu obligé de modifier certaines mécaniques de son jeu en raison des ressemblances avérées entre Palworld et Pokemon. Ce qui n’est pas le cas de titres comme Final Fantasy ou Persona, dont l’identité et l'approche sont bien distinctes. Inutile de s’inquiéter plus que de raison, donc.

Source : Games Fray