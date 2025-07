Final Fantasy 17 pourrait-il être influencé par l'énorme succès de Clair Obscur et adopter un gameplay similaire ? On a une première réponse officielle.

Alors que FF 16 a plutôt divisé la communauté du fait de son gameplay plus orienté action, avec une dimension stratégique très en retrait, Clair Obscur Expedition 33 a connu un énorme carton avec son gameplay de combats au tour par tour s'inspirant des plus grands J-RPG comme Final Fantasy ou Persona. Est-ce que Square Enix envisagerait maintenant d'inverser la tendance et de s'inspirer de Clair Obscur pour Final Fantasy 17 ? Le producteur de la franchise, Naoki Yashoda, a apporté une première réponse officielle à cette question durant l'Anime Expo 2025.

Un changement Clair Obscur en vue pour Final Fantasy 17 ?

Suite au succès critique et commercial fulgurant de Clair Obscur, le reporter Yuzu rapportait il y a quelques semaines que Square Enix envisagerait pour ses futures productions de revenir à ses premiers amours avec un gameplay tour par tour pour les combats. Cela ciblerait notamment Final Fantasy 17 ou encore le prochain Dragon Quest. Interviewé par Anime News Network, le producteur de la franchise FF, Naoki Yoshida, a apporté une première réponse officielle à ce sujet.

Il explique tout d'abord que « d'opposer tour par tour et action ne fait que cantonner le gameplay au système de combat ». Selon lui, limiter la vision d'un jeu à cela ne suffirait pas. « Cela ne prend pas en compte le genre de jeu que les créateurs veulent proposer aux joueurs. Ce qui comprend le système de combat, mais aussi le design du jeu, les sensations de gameplay, la qualité graphique et la narration. Pour l'instant, on ne sait pas encore exactement si Final Fantasy 17 sera totalement orienté tour par tour, ou avec plus d'action ».

Naoki Yoshida précise également auprès d'Anime News Network qu'il pourrait ne pas travailler sur Final Fantasy 17, ou même le suivant. « Nous ne voulons pas contraindre le futur directeur ou quiconque produira les prochains jeux de la franchise. On ne veut pas les mettre sur des rails ». L'homme explique également que, malgré des chiffres un peu decevants aux yeux de Square Enix concernant FF 16, l'équipe a « appris à créer un jeu de très gros calibre, et nous allons utiliser cet enseignement pour les prochains, tout en minimisant la période de développement ». Reste donc à attendre de voir ce que donnera Final Fantasy 17 et le suivant, dans un futur encore indéterminé.

© Square Enix

Source : Anime News Network