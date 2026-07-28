Alors que la trilogie FF7 Remake se conclura l’année prochaine, Final Fantasy 17 refait parler de lui et les fans ont déjà choisi qui ils voudraient voir à sa tête. L’intéressé n’a jamais fermé la porte.

Au printemps 2027, la saga Final Fantasy clôturera un chapitre important de son histoire. FF7 Revelation viendra en effet conclure la trilogie de remakes de l’un des épisodes les plus emblématiques du catalogue de Square Enix. Passée cette étape, tous les regards se tourneront vers Final Fantasy 17, qui aura la lourde tâche d’ouvrir une nouvelle page pour la licence.

A plusieurs reprises, les vétérans de l’éditeur japonais se sont confiés sur les défis auxquels la licence est confrontée, notamment sa difficulté à séduire un public plus jeune, qui n’a pas le même attachement que les joueurs qui ont connu son âge d’or. C’est au directeur de Final Fantasy 17 qu’il reviendra de décider si la série poursuivra la voie résolument orientée action empruntée par FF16, s’appuiera sur le système de combat hybride de FF7 Remake ou renouera avec le tour par tour. Et un nom revient avec insistance pour cette lourde responsabilité : Naoki Hamaguchi.

Final Fantasy 17 par le réalisateur de la trilogie FF7 Remake ?

Invité lors du Fan Festival de Berlin aux côtés de Yoshi-P, le réalisateur de la trilogie FF7 Remake, a été inondé de compliments sur la scène de l’événement. En évoquant les messages reçus par la communauté, Naoki Yoshida a expliqué que son travail était tellement salué, qu’il était devenu l’évidence pour la suite de la saga. « J’ai vu des commentaires comme “ Je veux qu’il fasse Final Fantasy 17” ». Pour Yoshi-P, qui s’était vu confier la direction de FF16 par Square Enix grâce à son travail impressionnant sur Final Fantasy 14, il n’y a pas de plus belle marque de confiance venant de la communauté. « Je pense que c’est probablement le plus beau compliment que l’on puisse recevoir. Tu n’es pas obligé de répondre », a-t-il ajouté face à un Hamaguchi clairement pris de court. « Si je réponds…» a répondu timidement le réalisateur de la trilogie FF7 Remake.

« Non, non, ne le fais pas », a rapidement coupé court le vétéran, qui lui a rapidement fait comprendre, d’un geste, qu’il valait mieux passer à la suite. Et comme toujours avec la communauté, il n’en fallait pas plus pour que les spéculations reprennent. Certains y voient un teasing et sont persuadés que Hamaguchi a effectivement été désigné par Square Enix pour prendre la tête de Final Fantasy 17. C’est un peu prématuré et tiré par les cheveux, mais après tout, pourquoi pas ?

Pourquoi il devrait vraiment faire FF17 ?

Début 2024, Yoshida expliquait notamment dans un podcast qu’après avoir piloté le renouveau de FF14, puis dirigé FF16, il serait sans doute plus judicieux de laisser la main à une nouvelle génération pour Final Fantasy 17. « Je pense que, d’une certaine manière, ce serait bien de se tourner vers l’avenir et de faire appel à une génération plus jeune, avec une sensibilité plus actuelle, pour créer un nouveau Final Fantasy dont les défis collent au monde d'aujourd'hui. » Une direction que Yoshi-P, désormais membre du conseil d'administration de Square Enix, pourrait avoir lui-même encouragée. De son côté Hamaguchi n’a jamais entièrement fermé la porte à Final Fantasy 17, seulement à d’autres remakes.

Après près d’une décennie passée consacrée à la trilogie FF7 Remake, le développeur a précisé à plusieurs reprises vouloir faire un JRPG entièrement inédit. Parmi les pistes évoquées auprès de Bloomberg, un jeu AA, calibre de Clair Obscur, un nouveau Final Fantasy, ou même un AAA d’une nouvelle licence. Lui confier Final Fantasy 17 serait en tout cas un choix cohérent pour Square Enix. Après dix années passées à travailler ensemble, l’équipe des remakes de FF7 a créé une véritable synergie.

C’est d’ailleurs, selon Hamaguchi, ce qui leur a permis de tenir une telle cadence. Trois jeux sortis en moins de 10 ans, ça relève aujourd’hui de l’exploit, à une époque où les cycles de développement ne cessent de s’allonger. C’est aussi ce qui fait de cette équipe une candidate naturelle pour concevoir Final Fantasy 17 : un collectif déjà bien rodé, capable d’offrir un gain de temps, non négligeable à l’heure où les coûts et temps de production explosent. Pour l’heure sa priorité reste FF7 Revelation, dont la sortie est toujours prévue au printemps 2027 sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC.

Source : Berlin Fan Fest