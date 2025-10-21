Après un virage plus orienté action, Final Fantasy 17 pourrait-il revenir à des combats au tour par tour ? Le réalisateur de FF7 Remake s’exprime sur la question, et il y a de l’espoir.

Quand on est un fan de Final Fantasy, on ne peut pas dire qu’il y ait beaucoup de place pour l’ennui. En effet, s’il y a bien une chose que l’on ne peut pas retirer à la franchise de Square Enix, c’est sa capacité à se réinventer à chaque nouvel opus, de sorte à toujours proposer des expériences différentes pour les joueurs. De fait, deux ans après Final Fantasy 16, beaucoup se demandent dans quelle direction pourrait se rendre l’éditeur avec Final Fantasy 17. Et surtout, si le succès de Clair Obscur Expedition 33 pourrait avoir une influence.

Un retour possible au tour par tour pour Final Fantasy 17 ?

Car si vous avez joué aux derniers épisodes principaux de la saga, vous n’êtes probablement pas sans savoir que cela fait plusieurs années maintenant que Square Enix a commencé à se détourner des traditionnels combats au tour par tour au profit d’une approche plus action, de sorte à ouvrir les portes de Final Fantasy à un plus large public. Pourtant, s’il y a bien une chose à retenir de la réception du titre de Sandfall Interactive, c’est que le grand public peut également s’y retrouver avec une approche au tour par tour.

Se pourrait-il, donc, que Square Enix décide d’y revenir pour Final Fantasy 17 ? « C’est une question intéressante », a répondu Naoki Hamaguchi à ce sujet dans les colonnes de TheGamer. « Comme vous l’avez mentionné, FF7 Remake et Final Fantasy 16 sont tous deux des RPG axés sur l’action. En gros, pour la série numérotée Final Fantasy, la conception du jeu repose sur la décision du réalisateur lui-même. Pour le nouveau titre, qu’il s’agisse d’un jeu d’action ou d’un jeu au tour par tour, cela n’a pas encore été déterminé » a-t-il confié.

« Si vous me demandez si [mon prochain jeu] sera un RPG, oui, il y a définitivement une possibilité » ajoute cependant le réalisateur de la trilogie remake de Final Fantasy 7. « Mais s’agira-t-il d’un RPG au tour par tour ? Nous prenons cela en considération, car Clair Obscur Expedition 33 a été bien accueilli, nous avons reçu beaucoup de commentaires du style ‘Les JRPG sont de retour’. Pour ma part, je réfléchis à l’expérience de jeu que les fans apprécieront. C’est le point le plus important ».

Aucune porte n’est fermée pour l’éditeur

Vous l’aurez compris donc, si Square Enix ne semble pas du tout fermer la porte à la possibilité d’un retour au tour par tour pour Final Fantasy 17, cela ne veut pas dire non plus que celui-ci reviendra avec certitude. « Cela peut aller dans les deux sens » insiste d’ailleurs Hamaguchi en guise de conclusion. « Le plus important est de déterminer quel type de game design plaira aux fans ». Pour le découvrir, il faudra toutefois prendre son mal en patience, puisque Final Fantasy 17 ne sortira probablement pas avant un certain nombre d’années.

Source : TheGamer