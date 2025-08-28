Final Fantasy 17 n’a pas encore été annoncé, mais il fait déjà parler de lui. En effet, le prochain épisode de la saga est désormais sur toutes les lèvres suite à une nouvelle déclaration.

Alors que Final Fantasy 16 continue de diviser les fans et que Final Fantasy 14 fête ses 12 ans dans sa version A Realm Reborn, Square Enix regarde déjà vers l’avenir. Et cet avenir porte un nom qui fait trembler la communauté : Final Fantasy 17. À l’occasion de la Gamescom, Naoki Yoshida, producteur du 16 et figure emblématique du 14, a pu s'exprimer sur le jeu.

Final Fantasy 17 est bien officiel

Dans une interview donnée à VGC, Yoshida a été très clair sur Final Fantays 17 : Square Enix réfléchit activement au prochain épisode.

« Nous en discutons actuellement au sein de l’entreprise et nous pensons à la réaction que pourraient avoir les joueurs », explique-t-il. « Nous ne pouvons rien révéler pour le moment, mais nous n’abandonnerons jamais ce défi. » Autrement dit, rien n’est encore décidé, mais l’après-Final Fantasy 16 est déjà au centre des débats internes.

Chaque épisode de Final Fantasy est différent. C’est la force de la saga, mais aussi son fardeau.

Le 15 avait tenté l’open world, le 16 a plongé dans l’action-RPG sombre et spectaculaire, et le 14 reste un pilier du MMO mondial. Résultat : les fans ne savent plus à quoi s’attendre pour Final Fantasy 17. Et cela divise.

Certains veulent un retour au tour par tour pur et dur. D’autres espèrent un monde moderne, dans la lignée de Final Fantasy 7 Remake. Quelques voix réclament même un épisode en cel shading plus coloré. Bref, les attentes sont multiples… et parfois opposées. Yoshida en est conscient. Il rappelle que, depuis les origines, chaque Final Fantasy doit être un défi. « Pour être un Final Fantasy, il faut prendre des risques », dit-il.

Les fans déjà en ébullition

Il n’aura pas fallu plus de quelques phrases pour que la communauté s’enflamme. Sur les réseaux sociaux, les réactions se multiplient sur Final Fantasy 17. Certains rêvent d’un retour à une ambiance plus lumineuse. D’autres redoutent une nouvelle plongée dans le dark fantasy dépressif. Beaucoup ironisent aussi sur l’inévitable “shitstorm” qui accompagnera le jeu. Comme toujours, les critiques tomberont, puis, dix ans plus tard, certains affirmeront que c’était finalement un grand cru. Preuve que Final Fantasy reste une série à part : même sans annonce officielle, elle réussit à provoquer débats et passions.

Quand le jeu sortira ? Impossible de le savoir pour l’instant. Square Enix n’a donné aucune indication de calendrier, et il faudra probablement patienter plusieurs années. D’ici là, l’éditeur n’aura pas le temps de chômer : Final Fantasy 7 Rebirth doit encore connaître sa suite, et Final Fantasy 14 continue d’accueillir des extensions colossales.

