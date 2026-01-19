A l’heure où les débats autour du meilleur gameplay pour un RPG se font grandissant, le directeur de la trilogie FF7 Remake partage l’opinion commune qu’il a avec les développeurs de Clair Obscur Expedition 33.

Clair Obscur Expedition 33 a indéniablement marqué l’année 2025. Le RPG français a nourri les discussions tout au long des derniers mois, au point de se retrouver, presque malgré lui, au cœur de nombreux débats. Le plus récurrent d’entre eux concerne l’héritage qu’il pourrait laisser. Pour une partie des joueurs nostalgiques, la direction empruntée par le titre représente exactement celle que Final Fantasy 17 devrait suivre. D’autres estiment désormais impossible de se passer du système de combat dynamique de FF7 Rebirth. Les opinions divergent, mais les créateurs des jeux, eux, se sont mis d’accord.

Final Fantasy 17, tour par tour et action. Le directeur de FF7 Remake revient sur le débat

Au détour d’une interview accordée à la chaîne GamerBraves, Naoki Hamaguchi, directeur de la trilogie FF7 Remake, est revenu sur l’éternelle question du meilleur gameplay pour un RPG : action ou tour par tour ? Deux écoles s’opposent plus que jamais depuis la sortie de Clair Obscur Expedition 33, véritable raz-de-marée de 2025, déjà perçu comme l’une des évolutions majeures du RPG au tour par tour de ces dernières années. Nombreux sont ceux qui estiment que Square Enix gagnerait à s’inspirer de l’approche d’Expedition 33 pour Final Fantasy 17, voire pour d’autres épisodes de la saga. Un débat sur lequel se sont penchés Hamaguchi et Guillaume Broche, directeur du jeu français. Et, sur ce point précis, les deux créateurs affichent front commun : AA et AAA, action et tour par tour, tous se valent.

« Les jeux sont censés être différents, variés. Plutôt que de mettre en compétition Clair Obscur et Final Fantasy, pourquoi ne pas apprécier les deux ? », explique-t-il. Selon lui, une partie des fans adopte encore une vision excessivement cloisonnée du médium : un jeu AA serait nécessairement supérieur à un AAA, le tour par tour primerait sur l’Action-RPG, ou l’inverse. En réalité, rien ne devrait être aussi catégorique. La force du jeu vidéo réside précisément dans sa pluralité. Naoki Hamaguchi rappelle ainsi que les jeux d’action doivent continuer d’évoluer, tout comme les RPG au tour par tour. « C’est un message que nous devons réellement faire passer aux fans. Il ne s’agit pas de choisir entre l’un ou l’autre, mais bien d’accepter les deux à la fois. »

Du côté de Sandfall Interactive, la meilleure manière de défendre cette vision ne passe pas par le débat public, mais par la création elle-même : « faire ces jeux pour que le public comprenne que la réponse n’est pas simplement A ou B ». Square Enix semble, en tout cas, déjà sonder le terrain pour Final Fantasy 17. L’éditeur a récemment diffusé un questionnaire libre d’une trentaine de questions, destiné à recueillir les attentes des joueurs quant à l’avenir de la franchise. Reste à voir le choix qu’il fera.

Source : GamerBraves