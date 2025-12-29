S’il y a bien un jeu qui aura réussi à faire briller le genre du RPG en cette année 2025, c’est Clair Obscur Expedition 33. En effet, dès son premier titre, Sandfall Interactive aura réussi à marquer l’histoire du genre de son empreinte, en témoignent les nombreux retours élogieux des grandes pontes de l’industrie à son égard, ou encore les multiples récompenses qui lui ont été données. De quoi inspirer les futurs cadors du RPG et du JRPG, comme Final Fantasy 17 par exemple ? C’est possible, et vous avez d’ailleurs le pouvoir de faire bouger les choses.

Square Enix veut connaître vos attentes sur Final Fantasy 17

Car cette année se sera peut-être terminée sans nouvelles concrètes de l’avenir de Final Fantasy, mais cela ne veut pas dire pour autant que Square Enix ne planche pas déjà dessus. Au contraire. Nous savons par exemple qu’après plusieurs années d’exclusivité, FF7 Remake Intergrade débarquera début 2026 sur Xbox Series et Nintendo Switch 2, tandis que le développement de FF7 Remake 3, quant à lui, suit tranquillement son cours. Et cela vaut sans doute aussi pour Final Fantasy 17, qui est d’une certaine manière au cœur du dernier sondage de l’éditeur.

Et pour cause, à travers celui-ci, Square Enix invite aujourd’hui les fans du monde entier à partager leur avis et leurs attentes sur la franchise et son avenir grâce à un questionnaire composé d’une trentaine de questions. Vous êtes plutôt format physique ou numérique ? Combien de Final Fantasy possédez-vous ? Quel est votre épisode préféré de la saga ? Et surtout, plus important encore, qu’attendez-vous de celle-ci dans le futur ? C’est le moment ou jamais de vous exprimer.

D’autant plus que, si vous participez à l’expérience jusqu’au bout, vous aurez alors également la possibilité de vous exprimer textuellement, ce qui vous permettra par exemple de faire valoir votre envie de voir Final Fantasy 17 revenir à une formule au tour par tour à la Clair Obscur Expedition 33. Car après tout, rappelons que Naoki Hamaguchi a déclaré plus tôt cette année que Square Enix n’était pas contre l’idée, en tout cas si les fans le souhaitaient. Vous savez donc ce qu’il vous reste à faire, en sachant que le questionnaire est ouvert jusqu’au 9 janvier prochain seulement.

Source : Square Enix