A l’instar de FF7 Remake, le prochain opus numéroté pourrait se laisser approcher par tous les joueurs PS5. C’est en tout cas la volonté du producteur Naoki Yoshida, qui annonce vouloir créer une démo de Final Fantasy 16.

Une démo de Final Fantasy 16 avant la sortie ?

Les informations autour de Final Fantasy 16 n’en finissent plus. Avec la récente campagne de promotion et d’interviews qui accompagnent la diffusion de la nouvelle bande-annonce, on en vient presque à oublier que le jeu a sombré dans un mutisme profond pendant presque une année. Désormais disposé à dévoiler de nouvelles informations, Naoki Yoshida a affirmé son intention de sortir une démo de FF16 avant son lancement l’été prochain.

On imagine que le jeu aura de toute façon le droit à une version d’essai avec le PS Plus Premium, mais ce serait sans doute plus une démo similaire à celle de FF7 Remake à son époque. Cependant rien n’est gravé dans le marbre. Le producteur rappelle que l’équipe de développement est encore en train de finaliser le jeu et il ne peut pas garantir l’arrivée d’une démo de Final Fantasy 16,. C’est davantage un souhait personnel, mais le titre est en tout cas entièrement jouable en interne. Étant donné que le système de combat très orienté action et dans la veine de Devil May Cry pourrait ne pas plaire à tout le monde, ce serait une initiative plus que bienvenue.