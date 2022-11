Quand la date de sortie de Final Fantasy 16 sera-t-elle annoncée ? Une nouvelle rumeur livre des détails qui viennent nous donner une réponse et elle est tout sauf surprenante.

Les Game Awards 2022 approchent à grands pas. Le 8 décembre prochain, les plus gros jeux de l’année seront célébrés. Un événement annuel devenu immanquable tant il regorge de grosses annonces. Si les joueurs attendent évidemment de nouvelles annonces inédites, les gros hits de 2023 seront de la partie. Ce sera visiblement le cas de Final Fantasy 16 qui pourrait révéler sa date de sortie définitive à l’occasion.

La date de sortie de FF16 pourrait être annoncée très bientôt. Naoki Yoshida avait promis qu’on connaîtrait l’information tant espérée d’ici la fin de l’année et cela semble se confirmer. Selon les sources d’Insider Gaming, les précommandes de Final Fantasy 16 ouvriraient entre le 7 et le 8 décembre 2022, soit la date des Game Awards 2022 au plus tard. Tom Henderson, toujours bien informé sur le sujet, explique qu'une nouvelle bande-annonce serait prévue. Il y a donc de fortes chances que la date de sortie de Final Fantasy 16 soit annoncée en même temps pour marquer le coup.

L’insider n’exclut cependant pas la possibilité que Square Enix tienne son propre évent ou qu’un PlayStation Showcase ait lieu la veille. Cela n’est cependant que pure spéculation de sa part et semble peu probable vu l’ampleur des Game Awards 2022. Pour l’instant affublé d’un vague « été 2023 », l'exclusivité PS5 pourrait donc créer la surprise lors de la conférence. Reste maintenant à savoir s’il arrivera bien à cette période, ou si les développeurs souhaitent retarder voire avancer son arrivée. Pour rappel, le producteur du jeu avait révélé que Final Fantasy 16 était déjà actuellement à 95% de son développement. Il ne restait plus qu’à le peaufiner. Rendez-vous le 8 décembre à partir de 18h pour avoir le fin mot de l’histoire.