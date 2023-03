Avant Marvel’s Spider-Man 2, dont la fenêtre de sortie serait déjà connue, il y aura Final Fantasy 16. Ce nouvel épisode numéroté de la saga s’annonce particulièrement prometteur, bien que le virage vers l’action ne soit pas au goût de tous. Square Enix doit donc encore rassurer les fans de la première heure sur certains points, notamment l’aspect RPG bien nébuleux à ce jour. Ce sont en revanche les combats qui ont une nouvelle fois été mis à l’honneur dans une courte séquence de gameplay avec celui qui s'impose déjà comme le personnage préféré des joueurs.

Talgor, la star de Final Fantasy 16 à l'honneur

Final Fantasy 16 est l’une des plus grosses sorties PS5 de 2023. L’exclusivité temporaire a déjà amplement montré ce qu’elle avait dans le ventre, en dévoilant ses combats viscéraux et spectaculaires dans de longues séquences de gameplay. Si Clive parcourra parfois les contrées de Valisthéa accompagné d’autres Émissaires, le fils aîné de l'Archiduc de Rosalia sera le plus souvent seul. Enfin pas tant que ça, puisqu’il sera presque constamment épaulé par son plus fidèle compagnon : Talgor. Le chien-loup sera présent pendant presque l’intégralité de l’aventure. Il disposera donc pour l’occasion d’une mécanique unique : la possibilité de lui donner des ordres.

Le plus adorable des personnages de Final Fantasy 16 pourra soigner son maître, participer à un enchaînement ou faire durer un combo sur commande. Le doggo sera donc aussi adorable qu’efficace vidéo à l’appui. Square Enix a en effet révélé un nouvel extrait dévoilant le potentiel de ce gentil toutou qui agira finalement de façon assez similaire à V de Devil May Cry 5. Celles et ceux qui ne voudraient pas avoir à s’occuper de leur animal de compagnie pendant les combats pourront équiper un accessoire gérant automatiquement les commandes de cette brave bête. Et si vous vous posez la question oui, ça a déjà été confirmé : vous pourrez caresser le chien.

Pour mémoire, Final Fantasy 16 sera disponible le 22 juin 2023 sur PS5. D’autres brèves vidéos du genre seront dévoilées dans les prochains jours. Naoki Yoshida a néanmoins confirmé que la prochaine grande communication du jeu sera axée autour des mécaniques RPG. Le producteur a récemment affirmé qu'il y aurait en effet pléthore de quêtes et activités annexes. En tout cas assez pour faire grimper la durée de vie de FF16 à environ 70 heures de jeu. Il reste maintenant plus qu'à savoir quelle forme elles prendront.