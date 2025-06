Avec la stratégie multiplateforme de Square Enix, ce n'était qu'une question de temps avant que les exclusivités PlayStation autour de Final Fantasy ne finissent par tomber. À vrai dire, c'était déjà le cas puisque les contrats avaient expiré, mais jusque-là, les Xbox Series étaient de privés de certains titres de la saga culte RPG de l'éditeur japonais. Durant le Xbox Games Showcase 2025, la société a pourtant fait deux énormes surprises attendues de longue date. L'une d'elle est le portage Final Fantasy 16, mais pour le moment, c'est une douche froide pour les joueurs Xbox Series.

Des débuts compliqués pour Final Fantasy 16 sur Xbox Series

En plein Summer Game Fest 2025, les fans de Final Fantasy ont eu deux belles surprises avec l'officialisation des portages de FF7 Remake et FF16. Si le premier jeu ne sera disponible qu'à l'hiver 2025, le second annoncé est déjà jouable sur Xbox Series X|S. Et le lancement de ce dernier sur les consoles de Microsoft semble rencontrer plusieurs difficultés. Tout d'abord, le portage de FF16 sur Xbox Series X|S ne tient pour l'instant pas ses promesses selon l'analyse technique réalisée par Digital Foundry. L'équipe relève en effet plusieurs soucis comme une disparité « spectaculaire » au niveau du rendu de la végétation par exemple par rapport à la version PS5.

La résolution de Final Fantasy 16 sur Xbox Series X|S est également inférieure dans les deux modes de jeu. En « Qualité », elle est de 1440p pour la PlayStation 5 contre 1224p sur Series X, avec en plus le problème de rendu de feuillage. Mais c'est en « Performance » où c'est un peu plus la douche froide. Ici, la version Xbox Series X|S ne dépasse pas les 720p, avec cependant un framerate de 60fps bloqué. Ce portage de FF16 a donc l'avantage d'être plus stable au niveau de la fluidité, mais avec un compromis sur la qualité d'image.

En plus des couacs techniques et graphiques, le lancement de Final Fantasy 16 ressemblerait à une grosse douche froide pour ce jeu attendu par de nombreux joueurs selon Alinea Analytics. Les chiffres sont à prendre avec du recul et beaucoup de pincettes, mais visiblement, les ventes s'élèveraient à seulement 22 000 exemplaires sur Xbox Series X|S. Si c'est le cas, pour une telle licence et un jeu apprécié malgré les défauts relevés, ce serait un flop commercial. À voir si Square Enix confirmera ou non ces données lors d'un prochain bilan financier.

Source : Lakrixx, Digital Foundry.