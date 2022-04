Les choses avancent du côté de Final Fantasy 16. Alors que nous sommes sans nouvelles images et vidéo du jeu depuis longtemps, la prochaine grosse cartouche de Square Enix a presque achevé son développement.

Final Fantasy 16 est presque terminé

Ça sent bon pour Final Fantasy 16. Le producteur du jeu, Naoki Yoshida, avait déjà annoncé la couleur. Le prochain opus numéroté de la célèbre licence reviendra au printemps avec une nouvelle bande-annonce. Du moins s’il était prêt à être montré. Le titre est revenu la semaine dernière de manière incongrue avec un nouvel artwork qui laissait présager que FF16 pourrait revenir sur le devant de la scène. Une nouvelle interview de Yoshida-P dans le magazine de la marque Uniqlo, en charge de cette collaboration, confirme que tout roule pour FF16.

En ce moment, Final Fantasy 16 en est au stade final de son développement. Vu que c’est un jeu solo, nous souhaitons aller encore plus loin dans l’intégration de l’histoire et du gameplay. Je pense qu’on tient désormais une histoire avec une grande profondeur. Je veux que les personnes qui ont grandi et qui ont fini par se séparer de Final Fantasy retrouvent leur passion d’antan. On conçoit le jeu avec cette intention.

Une sortie qui se rapproche ?

Officiellement, Final Fantasy 16 n’a jamais été reporté et sa sortie est toujours calée pour 2022 sur PS5. Cependant, le manque de communication autour du jeu laissait penser que les développeurs auraient peut-être besoin de plus de temps. Des inquiétudes que Yoshida avait balayé en affirmant qu’il remonterait le jeu à l’approche de son lancement, mais uniquement lorsqu’il pourrait donner envie aux joueurs de l’acheter.

Avec une telle avancée, on imagine que FF16 pourrait sortir pendant les fêtes de fin d’année, si tout va bien. Il faudra néanmoins attendre la nouvelle bande-annonce, qui devrait s’accompagner d’une date ou au moins d’une fenêtre de sortie. Rappelons que Final Fantasy 16 sera plus mature que les jeux précédents, et ce n’est pas anodin si le jeu est déjà affublé d’un PEGI 18 provisoire. Les joueurs suivront au fil des années Clive, gardien de Rosalia devant protéger son petit frère qui se révèle être contre toute attente l’Émissaire du Phénix. Une tragédie va frapper la famille et leur destin va radicalement changer. Le héros partira en quête de revanche sur Ifrit, le Primordial à l’origine de ses malheurs.