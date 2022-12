Alors que la licence a soufflé sa 35e bougie dimanche dernier, Final Fantasy 16 se prépare doucement à sa sortie pour le 22 juin prochain sur PS5. Passage obligatoire avant le lancement d’un jeu, le prochain épisode numéroté est examiné sous toutes ses coutures par les organismes de classification mondiaux. Le Brésil avait ouvert le bal en laissant entrevoir le jeu le plus mature de la saga à ce jour, avec de la prostitution, de la violence, des scènes de sexe explicites et même de la torture. Cette fois, c’est confirmé et FF16 initiera une grande première pour la franchise.

Final Fantasy 16 sera réservé à un public adulte

Final Fantasy 16 sera le premier jeu de la saga à être affublé d’un PEGI 18. La classification la plus élevée à ce jour pour un épisode de la franchise. Ce sera également le cas en Amérique du Nord, où le jeu écope du M pour Mature auprès de l’ESRB l’organisme local qui s’est montré généreux en détails. FF16 sera bien le jeu le plus mature de la série et aux États-Unis c’est en grande partie à cause de sa nudité partielle, ses thèmes sexuels, le gore, la violence et le sang.

L’ESRB explique que Final Fantasy 16 permet en effet d’exécuter des finishing moves et « attaques cinématiques » lors des combats qui s’accompagnent de cris d’agonie, d’explosions et d’effusions de sang dans tous les sens. Plusieurs cinématiques dépeignent des scènes de violences où un garde se fait par exemple trancher la gorge, un personnage se fait empaler au niveau de la poitrine ou encore où un prisonnier se fait torturer lors d’un interrogatoire.

FF16 contiendra bel et bien des références à de la prostitution, avec des gémissements dans un bordel pour créer l’ambiance sonore, des personnages qui font des avances appuyées pour fournir leurs services. Une scène de sexe plutôt explicite est mentionnée, on y verrait une femme « en train de chevaucher un homme. Certains personnages sont représentés avec la poitrine et les fesses partiellement exposées », peut-on lire dans le compte-rendu de l’organisme. Naoki Yoshida avait déjà confirmé que Final Fantasy 16 s'adresserait avant tout à une audience plus mature qu'à l'accoutumée. Le bougre n'avait pas menti.