Les Game Awards 2022 battent leur plein. Au milieu des World Premiere, Square Enix est venu révéler un secret de polichinelle : la date de sortie de Final Fantasy 16. Les rumeurs avaient-elles vues juste ? Voici tout ce qui a été annoncé.

La surprise avait été gâchée, mais Final Fantasy 16 a tout de même assuré le spectacle. Naoki Yoshida, producteur du jeu, est monté sur la scène des Game Awards 2022 pour officialiser la date de sortie, qui avait fuité quelques jours avant l’annonce tant attendue. Le rendez-vous est donc donné au 22 juin 2023 en exclusivité sur PS5. Le jeu devrait également sortir un jour sur PC, comme un cafouillage de Square Enix et de Sony l’avaient révélé à l’avance un an plus tôt.

C’est donc avant tout la nouvelle bande-annonce de l’exclusivité PS5 qui marquera les esprits. Intitulée Revanche, elle met en lumière plusieurs des Primordiaux du jeu comme Shiva, Ifrit ou Bahamut qui se mettent sur la tronche, mais aussi des séquences de gameplay en compagnie de Clive. La direction artistique est un pur régal, alors que des nouveaux éléments de l'histoire et un petit aperçu des mini-jeux de Final Fantasy 16 ont également été dévoilés.

On rappelle par ailleurs que Yoshi-P avait affiché son ambition de créer un épisode plus mature qui s’adressait à ceux qui ont grandi avec la saga, mais avec un gameplay plus moderne pour attirer le public plus jeune, qui ne connaît pas encore la licence. Des indices laissent d’ailleurs entrevoir que FF16 sera bien plus mature que les autres épisodes de la saga avec des thèmes plus sensibles qu’à l’accoutumée.

Pas de surprise non plus, les précommandes de Final Fantasy 16 seront ouvertes dans la foulée des Game Awards 2022 avec quelques bonus offerts à tous ceux qui réserveront leur exemplaire. Ils obtiendront par exemple l'arme « Braveheart », l'accessoire « Lunettes d'érudit » permettant d’augmenter l’XP gagnée et l'accessoire « Porte-bonheur de Ketsy » qui va faire grimper la quantité de Gils gagnée.