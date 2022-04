Final Fantasy 16 donnera bientôt de ses nouvelles. Naoki Yoshida, producteur du jeu, avait annoncé la couleur : le prochain opus numéroté de la saga reviendra avec une toute nouvelle bande-annonce ce printemps. Si cette communication tant attendue autour de FF16 se fait encore attendre, le jeu revient avec un artwork inédit dévoilé de manière un peu incongrue.

Un artwork inédit de FF16

Les fans de la licence le savent depuis une semaine déjà, Final Fantasy et Uniqlo vont collaborer à l’occasion du 35e anniversaire de la licence. La chaîne de magasin avait vendu la mèche un peu prématurément, mais cette fois la collection de t-shirts s’est révélée officiellement. L’occasion de découvrir une nouvelle image de Final Fantasy 16 inédite en meilleure qualité.

On y retrouve Clive, le héros principal du jeu, ainsi qu’Ifrit, l’invocation à laquelle il est lié. Le mystérieux symbole marqué sur son visage est également présent. On imagine qu’il a une signification particulière, mais il faudra patienter avant de la connaître. A leurs côtés, la citation présente dans le premier trailer rappelant que l'histoire de FF16 sera étroitement liée aux cristaux.

Une collection de t-shirts Uniqlo x Final Fantasy

Final Fantasy 16 n’est pas le seul à avoir le droit à son propre t-shirt. Chaque épisode de la saga sera présent dans la gamme, du moins seuls ceux numérotés. Oubliez les spin-offs comme Crisis Core, Tactics ou encore Type-0, la collection ne met en avant que les seize épisodes principaux. Pour le moment, seul le Japon semble concerné. Chaque t-shirt sera vendu individuellement pour 1 500 ¥ l'unité (environ 11 euros) à partir du 29 avril 2022. Un coffret limité à 5 000 exemplaires contenant toute la collection et un jeu de cartes inédit sera également disponible pour 24 900 ¥ (environ 182 euros).

Concernant FF16, on ignore encore quand il refera enfin surface. Néanmoins, si des goodies à son effigie commencent déjà à apparaître, on peut espérer que ce n’est plus qu’une question de temps. C’est en tout cas ce qu’avait promis le producteur du jeu, qui souhaitait le remontrer que quand il serait sûr qu’il donnerait réellement envie aux joueurs de l’acheter. Ce n'est désormais plus qu'une questions de mois ou, si nous sommes chanceux, de semaines.