Final Fantasy 16 sortira exclusivement sur PS5 dans le courant de l’année, mais les bruits courent depuis un bon moment concernant la sortie du jeu sur PC. Il a en effet été dit, et ce, depuis son annonce, que ce FF16 ne serait qu’une exclusivité temporaire. Et si les joueurs Xbox n’y auront certainement pas le droit, vu que le jeu fait partie des titres que Sony empêche d’être publiés sur Xbox d’après Microsoft, rien ne l'interdit de sortir sur PC un peu plus tard. On se rappelle d’ailleurs que lors de son officialisation, la mention PC était visible sur le tout premier trailer. Une erreur qui sera rectifiée un peu plus tard. Seulement voilà, le producteur du jeu ne l'entend pas de cette oreille.

Final Fantasy 16 sur PC : oui, non, peut-être ?

Interrogé sur le sujet lors d’un stream au Japon, Naoki Yoshida, aka Yoshi-P, a balayé tous les espoirs concernant la sortie de Final Fantasy XVI sur PC. Du moins, pour le moment.

Tout en riant, l’homme a en effet déclaré qu’il ne fallait pas penser à une autre version du jeu que celle qui sera proposée sur PS5 en juin prochain.

Personne n'a parlé de la sortie d'une version PC. Pourquoi est-ce que tout le monde fait comme si une version PC allait sortir 6 mois plus tard ? Ne vous inquiétez pas pour ça, achetez une PS5 ! (rires) Désolé, je suis allé trop loin. Nous avons tout donné pour ce jeu, alors j'espère que vous l'attendez avec impatience. Twitter

Yoshi-P brise donc tous les espoirs des fans qui s'imaginaient déjà jouer à Final Fantasy 16 sur PC. Pour le réalisateur, c'est sur PS5 sinon rien.

En tout cas, pour le moment. Parce que d'un autre côté, on sait aussi que Sony cherche à tout prix à développer son réseau sur PC et le constructeur n’hésite plus à sortir ses exclusivités PlayStation, first party ou non, sur d’autres plateformes comme Steam ou encore l’Epic Game Store. God of War, Horizon Zero Dawn, Uncharted 4, et justement, Final Fantasy 7 Remake en sont des exemples. Il paraît donc très peu probable que Final Fantasy 16 n’y atterrisse pas à un moment ou à un autre. Mais si c’est le cas, ça ne sera certainement pas avant une bonne année au moins.

Pour le moment donc, Final Fantasy 16 restera une exclusivité PS5 et le jeu sortira dès le 22 juin 2023. Pour rappel, FF16 nous proposera une toute nouvelle épopée où l’on incarnera un seul et unique personnage, Clive Rosfield, parti se venger aux quatre coins d’un vaste univers en proie à la guerre. Un voyage qui s’annonce particulièrement violent et épique, où l’on croisera notamment plusieurs divinités bien connues de la franchise comme Ifrit, Shiva ou encore Odin.