Final Fantasy 16 s'est longuement montré lors du State of Play lui étant consacré. Gameplay et nouvelles informations... voici ce qu'il faut retenir de cette présentation.

Tout le monde attend impatiemment un PlayStation Showcase pour faire la lumière sur les prochaines exclusivités PS5, notamment celles concoctées par les studios de Sony. Marvel’s Spider-Man 2 et sa date de sortie sont toujours espérés, tout comme l’annonce des futurs jeux de ce que l’éditeur envisagerait comme la phase 2 de la console. En attendant, la firme japonaise remet en lumière l’une des plus grosses sorties de la PlayStation 5 de la première moitié de 2023 : Final Fantasy 16. Le RPG orienté action a profité de longues séquences de gameplay à l’occasion d’un State of Play entièrement dédié dans la nuit de ce jeudi 13 avril 2023.

20 minutes de gameplay pour Final Fantasy 16

Final Fantasy 16 poursuit son opération séduction. Après une toute première bande-annonce qui avait laissé de nombreux joueurs de marbre, le seizième épisode numéroté a pris son temps pour se remontrer. Naoki Yoshida, producteur, voulait attendre le bon moment et revenir avec des images capables de convaincre ses détracteurs. Un pari en grande partie tenu, puisque FF16 ne manque jamais de faire impression à chacune de ses apparitions.

Les développeurs ne lésinent pas sur le grand spectacle, les combats et l’action pour montrer cet épisode qui veut concilier les amateurs de la licence et le plus jeune public néophyte. Les fans étaient en revanche inquiets sur un point : le manque de communication autour des mécaniques de RPG. Yoshi-P avait promis des informations à ce sujet en avril. Alors quand un State of Play autour de Final Fantasy 16 a été annoncé, il plaçait en lui les espoirs de toute une frange de la communauté.

La présentation s'est donc ouverte avec une séquence de gameplay en compagnie de Clive et Cid avant de rappeler les grandes lignes du jeu maintes fois évoquées. Les développeurs promettent toujours une histoire épique, des combats effrénés reposant sur des mécaniques plus orientées action, des affrontements entre les Primordiaux et une mise en scène grandiloquente. Elle confirmera également une théorie de longue date: Joshua, le petit frère du protagoniste, sera bien le second et seul autre personnage jouable lors d'une séquence spéciale. Le State of Play a également montré la fameuse mappemonde de Final Fantasy 16, qui comme promis se rapprochera davantage de FFX et XII bien que les joueurs pourront l'ouvrir un n'importe quel moment.

Quelques informations sur les mécaniques RPG

Dans le monde de Valisthéa Clive rencontrera de nombreux personnages, certains d'entre eux se battant à ses côtés. Cela a été répété à plusieurs reprises : aucun des compagnons ne sera jouable, tous seront contrôlés par l'IA. Square Enix promet malgré tout qu'ils s'adapteront aux actions du joueur pour l'épauler au mieux lors des joutes. Passé un certain stade de l'histoire, le héros pourra se rendre à Hideaway, une sorte de hub où il pourra faire du shopping, consulter les quêtes disponibles partout dans le monde, accepter des contrats de chasse aux monstres et bien plus. C'est aussi à cet endroit que les joueurs pourront en apprendre davantage sur le lore de Final Fantasy 16 via deux personnages dédiés. Et... c'est tout ce que l'on apprendra pour le moment sur les mécaniques RPG.

Yoshida prévient néanmoins que le contenu annexe, l'endgame, les combats optionnels et bien plus encore n'ont pas encore été dévoilés. L'accent a donc une nouvelle fois été mis sur l'action et une chose est certaine : Final Fantasy 16 va assurer le spectacle sur PS5 lors de sa sortie le 22 juin prochain. Le producteur du jeu a néanmoins conservé une ultime information pour la fin. Le thème musical principal sera interprété par Kenshi Yonezu, un artiste particulièrement populaire au Japon.