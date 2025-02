Les rumeurs se font de plus en plus insistantes autour du fait que Final Fantasy préparerait une jolie surprise pour les joueurs Xbox depuis trop longtemps délaissés par la licence.

À maintes fois depuis un moment, Square Enix a précisé que le caractère exclusif de ses jeux, et surtout de sa franchise phare Final Fantasy, semblent maintenant appartenir au passé. Dans une optique d'améliorer la rentabilité de ses productions, le géant japonais souhaiterait à l'avenir proposer des titres multiplateformes. Même si cela ne s'est pas encore vraiment concrétisé pour les joueurs Xbox, la chose ne devrait plus tarder, d'après de récentes rumeurs.

Un retour en fanfare de Final Fantasy sur Xbox pour très bientôt ?

Au grand dam de Square Enix, les derniers épisodes de sa légendaire franchise que sont Final Fantasy 16 (juin 2023) et FF7 Rebirth (février 2024) n'ont pas eu le succès commercial escompté en sortant exclusivement sur PS5. De tels résultats auraient en partie motivé l'éditeur à se départir de cet accord d'exclusivité avec Sony, pour s'assurer de meilleurs bénéfices. Cela s'est d'abord traduit par des portages PC du seizième opus, puis tout récemment du second épisode de la trilogie Remake.

Ne resteraient donc plus que les Xbox Series et la Nintendo Switch 2 à venir pour que la fête soit complète. S'agissant des deux épisodes actuellement disponibles de la trilogie Remake, NateTheHate avait préconisé qu'ils y poserait progressivement leurs valises cette année et la suivante. L'insider nous est tout récemment revenu en indiquant que Final Fantasy 16 devrait également débarquer sur Xbox Series prochainement. « À moins de changements de dernière minute, l'annonce de FF16 sur Xbox Series devrait avoir lieu bientôt. Il devrait sortir autour du printemps 2025 ».

Cela indiquerait en revanche, du moins pour l'instant, que la Nintendo Switch 2 serait exclue des plans de Square Enix s'agissant d'un portage de Final Fantasy 16. Naturellement, il faudra attendre une annonce officielle de sa part pour en avoir le cœur net. Celle-ci devrait avoir lieu « très bientôt ». Gardez donc un cristal à portée de main pour voir s'il résonne de manière inhabituelle dans les prochains jours ou semaines, Émissaires. L'éditeur japonais pourrait d'ailleurs également profiter de l'occasion pour dévoiler ses plans multiplateformes autour de FF7 Remake et Rebirth. L'avenir nous le dira.

