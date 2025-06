C'est la période des annonces pour la saga culte de Square Enix. Après la date de sortie de Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles, l'éditeur japonais a fait deux très belles surprises aux joueurs Xbox Series avec l'officialisation de FF7 Remake et de FF16 sur les deux consoles. Mais la plus grosse surprise a sans doute été la disponibilité immédiate, dans la foulée de l'annonce, du dernier jeu numéroté sur les machines de Microsoft.

Un nouveau portage Final Fantasy pour la Nintendo Switch 2 ?

La Nintendo Switch 2 croule actuellement sous les portages et ce n'est pas près de s'arrêter de sitôt. Et si l'un des plus gros jeux Final Fantasy finissait par atterrir sur la console ? C'est presque certain ! En effet, lors d'un livestream « FFXIV Letter from the producer », le producteur Naoki Yoshida a discuté de différents sujets et notamment du récent portage de Final Fantasy 16 sur Xbox Series, qui est une douche froide pour plusieurs raisons. Mais cela ne devrait pas empêcher l'équipe d'amener le jeu sur la dernière machine de Big N.

Yoshida-san a déclaré « qu'il ne restait plus que Nintendo », tandis que le directeur créatif Kazutoyo Maehiro a répondu « qu'il ferait de son mieux ». Final Fantasy 16 sur Nintendo Switch 2, ça ne semble donc qu'être qu'une question de temps, dans la mesure où la porte est clairement ouverte du côté de Naoki Yoshida et que le portage est peut-être même déjà en cours. En revanche, inutile d'espérer une fenêtre de sortie ou quoique ce soit. Certains studios ont certainement eu accès tardivement aux kits de développement Nintendo Switch 2, d'où parfois l'absence de confirmations d'éditions de jeux pour la console durant le Summer Game Fest 2025.

Si Final Fantasy 16 devrait bien arriver sur Nintendo Switch 2, on rappelle que l'arrivée de la trilogie de remakes, dont FF7 Remake et FF7 Rebirth, a déjà été officialisée. En attendant, si vous voulez un autre RPG, n'oubliez pas que Square Enix a profité du lancement de la nouvelle machine de Big N pour sortir de son côté Bravely Default Flying Fairy HD Remaster.

Source : Livestream Final Fantasy XIV Letter from the Producer.