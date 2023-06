Final Fantasy 16 sortira dès le 22 juin prochain et fait partie des rares jeux du premier semestre à sortir exclusivement sur PS5. Naoki Yoshida, producteur de Final Fantasy 16, confirmait il y a quelques semaines que seule la PS5 permettait au titre d'atteindre de tels standards techniques et graphiques. Le développeur n'a jamais caché son amour pour la console de Sony. Lui et la firme sont des compagnons de longue date et il ne voulait pas que l'on parle d'autre chose que de la PlayStation. Sauf que voilà, outre la boulette qui a été faite lors de la toute première présentation du jeu, il a rapidement été confirmé que ce FF16 n'était qu'une exclusivité temporaire. Et on connait enfin les plans de Square Enix concernant la suite.

Square Enix n'oublie pas les joueurs sans PS5

Interrogé par le média ASCII, Naoki Yoshida aborde déjà l'avenir de son Final Fantasy 16 après n'avoir fait que de botter en touche lorsqu'on le questionnait sur le sujet. Il nous confirme donc bien qu'une version PC de FF16. Il confirme également que c'est La Creative Business Unit III, division de Square Enix qui est en charge du développement et que les équipes vont "travailler soigneusement sur la version PC après la sortie [du jeu sur PS5]". Une bonne nouvelle pour ceux qui ne possèdent pas la dernière console de Sony.

En revanche, on ne sait pas encore combien de temps ce portage mettra à arriver. Il y a quelques mois, Naoki Yoshida demandait aux joueurs de ne pas s'attendre à ce que la version PC sorte dans les six mois après celle sur PS5. Il faudra très certainement patienter une bonne année avant de voir arriver un portage digne de ce nom. Mais en tout cas, il arrive. En revanche, aucune mention n'a été fait concernant une éventuelle version Xbox Series. A première vue, ça ne semble absolument pas être à l'ordre du jour.

© Square Enix

Final Fantasy 16 encore meilleur sur PC que sur PS5 ?

Ces dernières années, les exclusivités PS5 développées par les studios internes de PlayStation finissent souvent par arriver sur PC. Ce sera prochainement le cas de Ratchet & Clank : Rift Apart, par exemple. En général, ces portages bénéficient de nouvelles options graphiques qui transcendent l'expérience de jeu. Même si Square Enix est simplement en partenariat avec Sony et ne fait partie de PlayStation Studios, Final Fantasy 16 devrait quand même arriver avec de nouvelles fonctionnalités sur PC. Au point de considérer que ce portage sera meilleur que la version PS5 disponible le 22 juin prochain ? Difficile à dire en l'état. Même si c'est le cas, ceux qui possèdent une PS5, mais également un PC à la configuration surpuissante devraient avoir du mal à attendre un portage et à ne pas se ruer sur le RPG dans quelques jours.