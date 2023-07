Avant la sortie de Final Fantasy 16, la Creative Business Unit III, division de Square Enix ayant développé le jeu, promettait de livrer un titre techniquement parfait sur PS5 afin de ne pas avoir à proposer de patch day one. Malheureusement, Naoki Yoshida et son équipe ont dû se résoudre à le faire à cause de plusieurs bugs repérés quelques jours avant le lancement officiel fixé au 22 juin. Une fois Final Fantasy 16 enfin entre leurs mains, les joueurs ont pu constater d'eux-mêmes que quelques soucis techniques demeuraient, notamment un framerate assez instable en mode performance. Si la dernière mise à jour du jeu ne change rien à cet état de fait, elle apporte une option qui a visiblement conquis la communauté.

Les joueurs de FF16 aux anges grâce aux nouvelles options du jeu

Ce 6 juillet, Square Enix a déployé la mise à jour 1.03 de Final Fantasy 16. Au programme, la correction de quelques soucis de stabilité dans les menus et de problèmes liés aux textes. Même si cette MAJ ne règle pas les soucis de stabilité du mode performance à 60 fps, elle apporte deux changements qui font déjà le bonheur des joueurs. Désormais, une option permet de régler le flou cinétique dans le jeu. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce terme, il s'agit du flou appliqué à l'image lors du mouvement de la caméra ou du personnage dont l'effet s'intensifie quand l'action est plus rapide.

Habituellement, les AAA proposent une option dans le menu qui permet de régler le flou cinétique à sa convenance et même de le désactiver complètement. Ce n'était pas le cas de Final Fantasy 16 à sa sortie, ce qui a perturbé de nombreux joueurs. Square Enix a réagi rapidement pour offrir cette fonctionnalité qui fait déjà l'unanimité, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux et forums. « Vous pouvez enfin vous en débarrasser ! Maintenant, je peux faire le new game + sans avoir mal à la tête », s'enthousiasme une joueuse. Il suffit de comparer une vidéo du jeu avec et sans flou cinétique pour constater qu'effectivement, la différence est notable. Plusieurs autres possesseurs de FF16 indiquent que le mode graphique s'en sort bien mieux sans flou cinétique, rendant aussi les combats plus agréables à l'œil.

Un jeu qui va se bonifier avec le temps ?

Autre modification qui réjouit les possesseurs de PS5 : la possibilité de désactiver le centrage automatique de la caméra. En effet, avant ce patch, la caméra suivait automatiquement Clive lors de ses déplacements en se plaçant dans l'axe de son champ de vision, ce qui ne plaisait pas à tout le monde. Un changement également loué sur les réseaux sociaux. « Après l'avoir testé, c'est un game changer ! », explique shinobi602, membre du studio indépendant Wushu. Des propos qui font écho à de nombreux autres joueurs, qui saluent la réactivité de l'équipe sur le sujet.

Pour désactiver le motion blur de FF16, rendez-vous dans les menus du jeu puis dans l'onglet Système du Menu Principal, puis réglez le curseur « Flou cinétique » à zéro pour entièrement le supprimer. Square Enix se montre à l'écoute de sa communauté et de ses retours sur Final Fantasy 16, alors on imagine qu'une nouvelle mise à jour pour régler l'instabilité du mode performance devrait arriver prochainement.

Et vous, vous préférez avec ou sans le flou cinétique ?