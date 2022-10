La surprise a été en partie gâchée. Il y aura un nouveau trailer de Final Fantasy 16 ce soir et on sait sur quoi il portera. Voici tous les nouveaux détails.

Final Fantasy 16 devait se montrer en octobre. Avec des annonces également prévues pour Resident Evil et Silent Hill, les joueurs PS5 espéraient un PlayStation Showcase. Il n’en sera visiblement rien, puisque l’un des sites d’IGN vient de faire fuiter le nouveau trailer de FF16 et sans image. C’est fort.

De nouveaux détails sur Final Fantasy 16

Vous êtes prévenus, le trailer de Final Fantasy 16 arrive aujourd’hui, ou en tout cas dans les heures qui viennent. IGN SEA a publié par inadvertance son article détaillant ce que l’on pourra voir dans la prochaine bande-annonce. Ils ont eu au moins la présence d’esprit de ne pas mettre la vidéo. Les nouveaux extraits se concentreront donc sur plusieurs aspects, dont l’histoire et le monde non ouvert qui se déroule dans « une version encore plus fantastique d’Ivalice », popularisé avec FF Tactics et FF 12.

Dans FF16, les contrées de Valisthea se meurent alors que ses cristaux disparaissent lentement. « Les ténèbres se répandent alors que le jour cède la place au crépuscule, la flamme de la mère n'est plus qu'une lueur. Nous ne pouvons pas vivre sans la bénédiction des cristaux » peut-on entendre dans la nouvelle bande-annonce de Final Fantasy 16 qui devrait être dévoilée ce soir à 19h. Sans surprise, les cristaux auront une place importante dans l’histoire du jeu.

De nouveaux personnages montrés ?

Chaque royaume aura également son propre thème. Rosaria sera « un bastion de la tradition », l’Empire Sacré le lieu « où l’ambition est divine » et la République de Dhalmekian celui où « la fortune se déplace avec les sables du désert ». Le Royaume de Fer serait quant à lui « forgé par la foi et la peur » et enfin le Royaume de Waloed est « invincible par son isolement ». Plusieurs de ces contrées seront en guerre pour s’octroyer les derniers éclats de lumière des cristaux.

Clive, le personnage principal, et Joshua, son petit frère, seront présents dans la bande-annonce. Le cadet sera une nouvelle fois montré en train d’invoquer Phénix, tandis que son aîné explorera les « Deadlands » avec plusieurs autres membres de son groupe. On rappelle néanmoins que seul Clive sera jouable. Le trailer de Final Fantasy 16 se conclurait avec une mystérieuse tapisserie présentant plusieurs invocations, teasant ce à quoi s’attendre pour les fans les plus assidus. Rendez-vous dans quelques heures pour découvrir tout ça de nos propres yeux.