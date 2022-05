Avant Final Fantasy 16, les développeurs ont travaillé sur un Bloodborne-like. Depuis quelques années, Naoki Yoshida, directeur de FF14, a une rubrique régulière dans les colonnes de Famitsu et il s’était livré à une confession croustillante en 2018, qui resurgit aujourd’hui grâce à un fan.

Quand les devs de Final Fantasy travaillaient sur un Bloodborne-like

Avant d’être appelés à la rescousse pour sauver Final Fantasy 14, Yoshi-P et son équipe travaillaient en 2010 sur « un jeu d’action hardcore ciblant les marchés occidentaux ». Un titre qui selon eux était similaire à Bloodborne sur plusieurs aspects au point « d’avoir les mêmes armes et pistolets » et la même ambiance gothique que le Souls-like.

Il y avait cependant une différence de taille entre les deux projets. Le Bloodborne-like des créateurs de Final Fantasy 16 devait être un jeu multijoueur. Dans la veine d’Evolve, il devait proposer une expérience compétitive asymétrique où quatre joueurs incarnaient des héros et un autre un méchant surpuissant. Le projet non baptisé, même pas avec un nom de code, devait également flirter légèrement avec la science-fiction.

Square Enix l’a finalement annulé pour des raisons tenues secrètes. Un mal pour un bien selon Yoshida qui estime non sans humour qu’il aurait encore été en train d’essayer de le terminer si ça n’avait pas été le cas. En attendant, l'équipe du défunt jeu représentera prochainement leur nouveau bébé. Final Fantasy 16 se remontrera très bientôt avec un nouveau trailer et peut-être enfin une date de sortie.